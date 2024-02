Maddie McCann, “Brueckner aveva un piano per rapire bimbo da vendere, nessuno mi ha creduto” La rivelazione di un conoscente di Brueckner che viveva nella stessa zona del Portogallo dove è sparita la bimba nel 2007. “Un amico comune mi raccontò del rapimento prima della scomparsa di Maddie, dopo rivelai tutto a polizia inglese e portoghese ma non accadde nulla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Christian Brueckne e Maddie McCann

Una settimana prima della scomparsa della piccola Maddie McCann, l'uomo ora sospettato della sua sparizione, Christian Brueckner, avrebbe condiviso con alcuni suoi amici un piano per rapire un bimbo da vendere a una coppia che non poteva avere figli. La rivelazione è di un cittadino britannico, Ken Ralphs, che all'epoca conosceva bene Brueckner perché anche lui viveva nella stessa zona del Portogallo dove è sparita la bimba nel 2007. "Avevo raccontato tutto alla polizia inglese e portoghese, ma nessuno ha fatto nulla" ha spiegato l'uomo a Sky news Uk.

Il testimone ha rivelato che un suo amico dell'epoca, in difficoltà economiche, gli aveva confessato che Brueckner lo aveva assoldato per rapire un bambino da una famiglia facoltosa in vacanza sul posto per venderlo a una coppia di tedeschi che non poteva avere figli. All'epoca i due vivevano in quella zona isolata della costa dell'Algarve al pari di Brueckner.

"Una sera abbiamo bevuto qualche birra e il mio amico il lacrime mi ha confessato che Christian lo aveva messo in mezzo per rubare un bambino di Praia da Luz a una famiglia ricca" ha raccontato il 59enne inglese, aggiungendo: "Gli avevo detto di non farsi coinvolgere in un rapimento di una persona a scopo di riscatto ma lui mi ha detto che Christian aveva già un cliente in attesa, una coppia tedesca che non poteva avere bambini".

Quando una settimana dopo è avvenuta la sparizione di Maddie McCann, l'uomo ha subito collegato le due cose e si è rivolto alla polizia britannica per raccontare i fatti ma quando è ritornato in Portogallo, poco tempo dopo, e si è rivolto alla polizia locale per ripetere le stesse cose, ha scoperto che gli inquirenti portoghesi non sapevano nulla del suo racconto. Nel frattempo il suo amico era scomparso, la sua tenda bruciata e non c'era più traccia di Brueckner.

Anni dopo, nel 2020, quando Christian Brueckner è stato pubblicamente identificato come sospettato della scomparsa di Madeleine McCann, Ralphs lo ha riconosciuto dalle fotografie e si è rivolto nuovamente alla polizia portoghese. "Mi hanno detto che qualcuno aveva contattato il mio amico all'estero e lui aveva negato di conoscermi" ha rivelato il testimone, così il suo racconto era finito nel nulla.

Il signor Ralphs infine ha avuto nuovi contatti con gli investigatori di Scotland Yard e alla fine dell'anno scorso ha inviato una dichiarazione dettagliata al procuratore tedesco che ora guida le indagini su Madeleine. Di presunti piani di rapimento di bimbi aveva già parlato anche un altro amico di Brueckner anche se in termini generici. "Lui si vantava sempre di soldi e guadagni, in particolare con i furti con scasso. Parlava anche di vendere bambini, forse in Marocco" aveva raccontato

Il 46enne tedesco, attualmente in carcere in Germania per aver violentato una donna di 72 anni, dal suo canto continua a professarsi innocente e nega qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa di Maddie McCann.