Dopo una lite col marito, con cui aveva trascorso oltre 38 anni di vita, lo ha ucciso versandogli addosso dell'acqua bollente mischiata con 3 kg di zucchero mentre l'uomo dormiva, causandogli atroci sofferenza negli ultimi istanti di vita. L'assurdo gesto, avvenuto il 13 luglio dello scorso anno, è opera di Corinna Baines, una 59ene britannica ora dichiarata colpevole di omicidio dalla Chester Crown Court. Come ricostruito durante il processo a suo carico, la donna ha atteso che l'anziano marito di 81 anni dormisse prima di versargli addosso un pentolone di acqua bollente pieno di zucchero.

Secondo l'accusa, la donna ha lasciato la vittima, Michael Baines, in agonia per diversi minuti dopo avergli causato gravissime ustioni su più di un terzo del suo corpo. Subito dopo l'aggressione, infatti, la donna è uscita di casa e si è recata da una vicina distante alcune centinaia di metri alla quale piangendo ha confessato: "Gli ho fatto male, gli ho fatto molto male. Penso di averlo ucciso". Nel frattempo l'uomo era da solo in casa tra atroci sofferenze. L'81enne è stato poi soccorso dai sanitari e straportato d'urgenza in ospedale dove è sttao ricoverato ma è morto cinque settimane dopo.

Secondo l'accusa, tutto era iniziato nel pomeriggio dello stesso giorno quando marito e moglie hanno litigato mentre Baines stava facendo shopping con sua figlia avuta da un precedente rapporto. Pare che la donna lo abbia chiamato al telefono infuriata ordinando di tornare a casa. Qui la lite sarebbe proseguita ma la cosa sembrava essere finita. La donna invece ha messo a bollire dell'acqua con lo zucchero attendendo che il marito dormisse per compiere il suo gesto.