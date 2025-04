Le ipotesi sul blackout in Spagna, dal cyberattacco al guasto: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

video suggerito

A cura di Redazione

Ma cosa è stato a causare il gigantesco blackout che ieri ha lasciato senza corrente Spagna e Portogallo? Tra le prime ipotesi, si è subito parlato di un cyberattacco. Ma l’operatore della rete elettrica spagnola l’ha escluso, spiegando che ieri, quando c’è stata la perdita di produzione di corrente che poi ha fatto crollare il sistema, il sistema fosse stabile in tutte le condizioni di sicurezza.

Un’altra pista era quella del fenomeno atmosferico anomalo, causato da delle estreme variazioni di temperatura che avrebbero causato oscillazioni nelle linee ad altissima tensione. Ieri però, in Spagna, le temperature andavano dagli 8 ai 28 gradi, nulla di eccezionale. E infatti anche questa ipotesi è stata smentita.

Cosa resta? Forse un guasto tecnico, forse altro. Siamo ancora nella fase delle ipotesi e, a volte, delle speculazioni. Si sta parlando anche tanto delle fonti rinnovabili, che sono una parte rilevante del mix energetico spagnolo e che sarebbero meno stabili in quanto intermittenti.. Una parte politica ha usato questo argomento per attaccare e dare la colpa del blackout alle politiche green del governo di Pedro Sanchez, che però ha rispedito le accuse ai mittenti.

