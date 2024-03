La Commissione presenta il piano Ue per la Difesa: acquisti in comune e fondi per 1,5 miliardi di euro La Commissione Ue ha presentato un piano per la Difesa comune: si tratta di un progetto per promuovere gli acquisti congiunti in ambito militare, basato su un piano di investimenti da 1,5 miliardi di euro fino al 2027. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

L'Unione europea lancia il suo piano per la Difesa: la Commissione ha infatti presentato un progetto per promuovere gli acquisti in comune in ambito militare, basato su un piano di investimenti da 1,5 miliardi di euro fino al 2027. L'obiettivo è quello di accelerare la produzione in Europa, a due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, in modo che l'Ue possa essere "pronta a reagire" di fronte a ogni evenienza.

Entro il 2030 gli Stati membri – sempre secondo gli obiettivi definiti nel piano della Commissione – dovrebbero arrivare ad acquistare almeno il 30% del materiale militare in forma congiunta e avere appalti comuni, in modo da garantire che almeno il 35% dell'intero valore di mercato rimanga in Ue. Per quanto riguarda i finanziamenti, la Commissione ha annunciato che sarà coinvolta anche la Bei, cioè la Banca europea per gli investimenti.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha commentato su X: "Oggi definiamo la nostra visione per la preparazione alla difesa con la strategia industriale di difesa dell'Europa. Sosterrà i Paesi membri non solo a spendere di più, ma anche meglio, insieme ed in modo europeo. E collegherà il know-how dell'Ucraina con la nostra industria della difesa per facilitare l'innovazione".

Anche l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Josep Borrell, è intervenuto a riguardo sottolineando che "in risposta all'aggressione russa dell'Ucraina, l'Ue deve rafforzare le sue capacità di difesa". E ancora: "Ci stiamo spostando da una situazione di emergenza a una strategia comprensiva che sarà capace di rendere la nostra industria militare più forte e capace di garantire le sicurezza collettiva".

Secondo Borrell "incentivare gli appalti comuni, stabilire misure di sicurezza dell’approvvigionamento e migliorare l’accesso ai finanziamenti, rafforzerà la resilienza dell’industria europea della difesa, migliorerà la nostra capacità produttiva, promuoverà il partenariato con l’Ucraina e intensificherà il lavoro con la Nato". Infine, concludendo, Borrell ha anche ribadito l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per gli acquisti fatti in ambito militare per sostenere l'Ucraina.