La Cina allenta le restrizioni anti-Covid nonostante il numero di casi quasi record Primi allentamenti sulle misure anti-Covid in Cina dopo le proteste che hanno coinvolto numerose città nei giorni scorsi, anche se i casi giornalieri nel paese stanno facendo registrare numeri record.

A cura di Chiara Ammendola

Controlli anti Covid in Cina

Continua la politica di allentamento delle misure anti-Covid da parte del governo cinese dopo le proteste che nei giorni scorsi hanno portato in piazza migliaia di cittadini in numerose città. Dopo la decisione delle autorità locali di concedere le quarantene a casa per i positivi che soddisfano alcuni requisiti, anche i tamponi di massa per entrare nei luoghi al chiuso verranno ridotti, anche se il numero dei casi giornalieri continua a crescere sfiorando cifre da record.

A Pechino a partire da ieri è iniziato lo smantellamento delle cabine in cui vengono effettuati i test Covid-19, mentre a Shenzen così come in altre città della Cina non sarà più richiesto ai pendolari di presentare i risultati dei test (negativi) per viaggiare, prendere i mezzi pubblici o semplicemente entrare nei parchi o anche gli uffici. I primi allentamenti alle misure anti-Covid si vedranno a partire da lunedì quando anche nei supermercati non sarà più richiesto un tampone prima di potervi entrare.

Si tratta di interventi necessari dopo le proteste registrate, in misura principale da parte dei lavoratori e dei giovani, contro il governo e le rigide politiche anti Covid in diverse città cinesi, tra cui Shanghai e Pechino. Le nuove varianti e l'arrivo dei vaccini hanno reso la risposta standard sempre meno efficace. L'alta esponente del governo ha detto che "nel tempo la variante Omicron diventa meno patogena, più persone sono vaccinate e la nostra esperienza nella prevenzione del Covid-19 si accumula: la nostra lotta alla pandemia è in una nuova fase e comporta nuovi compiti".