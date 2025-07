Israele non ha attaccato la Siria solo per difendere i drusi: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei veri motivi per cui Israele ha attaccato la Siria, dopo gli scontri tra i drusi e i beduini sunniti, sostenuti dalle forze governative.

Israele ha attaccato la Siria. Lo ha fatto per difendere i drusi, o questa almeno è la versione ufficiale. Ma per capire bene cosa è successo, faremo meglio a non fidarci troppo di narrazione, per cui Israele sarebbe intervenuto per pura solidarietà, per difendere una minoranza oppressa.

Facciamo un passo indietro, a quello che è successo negli ultimi giorni nel sud della Siria. Ci sono stati pesanti scontri tra i drusi, una minoranza etnico-religiosa, e i beduini sunniti. Questi ultimi sono supportati dal governo islamista di Ahmed al-Sharaa, insediatosi dopo la caduta di Assad. E infatti, quando le forze militari governative sono intervenute per riportare l’ordine e mettere un punto alle violenze, i drusi hanno finito per trovarsi in un doppio mirino.

A quel punto è intervenuto anche Israele. E ha lanciato i suoi missili contro il palazzo del ministero della Difesa, a Damasco. Lì a fianco, poco distante, c’è anche il palazzo presidenziale. Premessa: c’è un legame molto forte tra i drusi e Israele. Questa minoranza infatti non è solo presente in Siria, ma anche in Libano e appunto in Israele. Sono circa 150 mila quelli che vivono nel Paese e nelle alture occupate del Golan. A differenza di altre minoranze, agli uomini sopra i 18 anni viene permesso di entrare a far parte delle IDF.

Ma non dobbiamo pensare che Israele sia intervenuto per un moto di giustizia verso una minoranza oppressa. No, Israele ha bombardato Damasco per i suoi interessi. Per mandare un messaggio al governo siriano, di non spingersi troppo a sud, troppo vicino al confine con Israele. Per evitare che la Siria si rafforzi troppo militarmente, diventando una potenziale minaccia per Tel Aviv. E, soprattutto, per avere una scusa e infiltrarsi nel territorio siriano.

Quello che vuole davvero il governo israeliano è costruire l’ennesima zona cuscinetto demilitarizzata attorno ai suoi confini, allargare la fascia di protezione. La comunità internazionale ha più volte intimato a Israele di mettere immediatamente fine agli attacchi e di non violare la sovranità degli Stati vicini. Ma la fame bellicista di Israele non sembra conoscere fine.

