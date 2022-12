Iran, ex calciatore e attore condannati a morte per le proteste: “Esecuzioni imminenti”

Non si ferma la repressione in Iran: dall’inizio delle proteste sono stati uccisi almeno 44 tra bambini e adolescenti. Intanto un ex calciatore e un attore sarebbero stati condannati e le loro esecuzioni sarebbero imminenti.