Il presidente Zelensky: "Giorgia Meloni è con noi ma in Italia molti pro-Putin, cancellate i loro visti" Il presidente Zelensky in conferenza stampa a Kiev in occasione del secondo anniversario della guerra Russia-Ucraina: "Meloni è dalla nostra parte ma ci sono molti pro-Putin in Italia, e prima di tutti dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma" per aiutarci.

A cura di Ida Artiaco

"Meloni è dalla nostra parte, e sono molto grato alla vostra premier e sono felice dell'accordo che abbiamo siglato ieri, ma ci sono molti pro-Putin in Italia, e prima di tutti dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma" per aiutarci. Non ha usato mezzi termini il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda sul rapporto con il nostro Paese durante la conferenza stampa a Kiev in occasione del secondo anniversario dell'invasione della Russia.

"Vedete cosa succede quando i russi si trovano in un Paese, vedete la guerra in Ucraina, per questo credo che dovreste mandarli via", ha aggiunto Zelensky sempre in riferimento all'Italia, che ha parlato anche di pace con Mosca, affermando che spera che in primavera si tenga in Svizzera un vertice di pace, in vista del quale si prepari con partner dell'Ucraina di un piano che poi verrà consegnato alla Russia.

Tuttavia, ha anche aggiunto che l'Ucraina "non ha alternative" alla vittoria della guerra e alla domanda se sia giunto il momento di negoziare con Vladimir Putin data la carenza di munizioni di Kiev, risponde: "Si può parlare con un sordo? Si può parlare con un uomo che uccide i suoi oppositori?. Proporremo una piattaforma in cui (Putin) possa accettare di aver perso questa guerra e che è stato un enorme errore e una tragedia per noi e per il mondo democratico", aggiunge.

L'Ucraina, dunque, non può accettare di perdere la guerra, dice. "Che cosa significherebbe se l'Ucraina perdesse? L'Ucraina non esisterebbe". Per fare ciò, ha sottolineato il numero uno di Kiev, ha bisogno di armi. Per questo, ha precisato nel corso della conferenza stampa, "lavoriamo da lungo tempo sulle armi a lungo raggio e per dare una risposta generica, ho uno stato d'animo positivo dalle recenti risposte dei nostre partner riguardo a queste armi".

Per Zelensky il 2024 sarà l'anno decisivo della guerra. Ha concluso infatti affermano che il 2022 è stato "l'anno della sopravvivenza" e il 2023 è stato un "anno di resilienza". Quindi ha aggiunto: "Quest'anno abbiamo bisogno di tutte queste cose, coraggio e resilienza per sopravvivere".