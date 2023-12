Taglia il pene del marito e lo getta nel wc per vendetta: “Mi ha tradita con la nipote 16enne” “Buonasera, sono venuta a costituirmi perché ho appena tagliato il pene a mio marito e l’ho gettato nel water: mi ha tradito con la nipote 16enne”, così una donna si è presentata in una caserma di Atibaia, a 65 km da San Paolo, in Brasile, per poi essere arrestata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Una donna 34enne in Brasile ha scoperto il tradimento del marito e lo ha evirato per poi gettare il pene nel gabinetto. Quindi è andata a confessare il delitto al più vicino commissariato di polizia, dove è stata in seguito arrestata. "Buonasera, sono venuta a costituirmi, perché ho appena tagliato il pene a mio marito", ha raccontato, presentandosi in questura insieme al fratello, come si legge nel verbale di polizia.

Come riporta il portale brasiliano Universo Online (Uol), i fatti sono avvenuti giovedì 21 dicembre nella casa della coppia nella città di Atibaia, a 65 km da San Paolo. Il marito, di 39 anni, è stato ricoverato in ospedale. Il suo stato di salute non è stato reso noto. La 34enne ha raccontato di essere stata informata che, nel giorno del suo compleanno, suo marito avrebbe avuto un rapporto sessuale con la nipote, una ragazzina di 15 anni. Di fatto un abuso su minore.

Così ha deciso di vendicarsi: ha affermato di aver eccitato il marito e di avergli legato le mani con le mutandine durante il rapporto sessuale. Quindi ha tagliato il pene dell'uomo con un rasoio, fotografato l'organo con il cellulare, per poi gettarlo nel wc e tirare lo sciacquone. La vittima non ha potuto fare nulla per difendersi, avendo appunto le mani bloccate.

Dopo l'aggressione, il malcapitato sarebbe uscito di casa gridando, in cerca di aiuto. Stando a quanto riferito dai quotidiani brasiliani, sarebbe riuscito a raggiungere un centro UPA (Unità di pronto soccorso) nel quartiere Cerejeira III, dove viveva la coppia, e lì gli sarebbero state prestate le prime cure. Non è chiaro se sarà indagato per aver avuto rapporti sessuali con la minorenne.