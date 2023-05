Il capo della Wagner: “La controffensiva ucraina è già iniziata. Intensa attività dell’aviazione” Evgheni Prigozhin, capo del gruppo mercenario russo Wagner: “Controffensiva di Kiev iniziata. Vediamo un’intensa attività sul perimetro e all’interno del nostro fronte”.

A cura di Davide Falcioni

La controffensiva ucraina sarebbe già iniziata: ne è sicuro Evgheni Prigozhin, capo del gruppo mercenario russo Wagner, che ha confermato come negli ultimi giorni ci sia stato un aumento delle attività dell'esercito di Kiev e il numero crescente di sabotaggi su territorio russo. "Ritengo che la controffensiva dell'esercito ucraino sia già iniziata, propriamente parlando", ha detto sul suo canale Telegram. Secondo Prigozhin, si osserva "un'attività molto intensa dell'aviazione nemica". "Vediamo un'intensa attività sul perimetro e all'interno del nostro fronte e sebbene controlliamo la parte interna del nostro fronte, la situazione sul perimetro non è delle migliori", ha sottolineato.

Il capo della compagnia di contractor russa ha riferito che "il nemico si è attivato anche oltre i confini dell'Ucraina". "Lo vediamo nelle nostre regioni, nei deragliamenti di treni, negli attacchi con droni". "Ecco perché ritengo che tutto sia già iniziato. Quando accadrà a una fase attiva? Penso molto presto. Potrebbero passare giorni", ha concluso.

Le dichiarazioni di Prigozhin sono state rese pubbliche poco dopo che la presidenza russa ha denunciato un attacco con due droni compiuto la scorsa notte contro il Cremlino, descritto come un attacco terroristico e attentato alla vita del presidente Vladimir Putin. Kiev, tuttavia, ha immediatamente smentito ogni coinvolgimento e affidato un commento a Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky. "La Russia sta chiaramente preparando un attacco terroristico su larga scala. Ecco perché detiene un grande gruppo presumibilmente sovversivo in Crimea".

E ancora: "Gli attacchi di veicoli aerei senza pilota non identificati presso le strutture energetiche o sul territorio del Cremlino possono solo indicare le attività di guerriglia delle forze di resistenza locali. Come sapete, i droni possono essere acquistati in qualsiasi negozio militare… La perdita del controllo del potere sul paese da parte del clan di Putin è evidente".