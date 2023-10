Human Rights Watch: “Israele ha usato a Gaza anche il fosforo bianco, ci sono i video” Secondo Human Rights Watch, “le forze israeliane hanno utilizzato fosforo bianco nelle operazioni militari in Libano e Gaza rispettivamente il 10 e 11 ottobre 2023”. La verifica attraverso video e resoconti di testimoni.

A cura di Ida Artiaco

Screen dal Washington Post.

"Le forze israeliane hanno utilizzato fosforo bianco nelle operazioni militari in Libano e Gaza rispettivamente il 10 e 11 ottobre 2023″. È quanto ha dichiarato Human Rights Watch, che ha potuto verificare la notizia "sulla base di video e resoconti di testimoni".

Come sottolinea l'organizzazione umanitaria, le immagini in questione, che sono state pubblicate e verificate anche dal Washington Post, "mostrano molteplici esplosioni aeree di fosforo bianco sparate dall'artiglieria sul porto di Gaza City e su due località rurali lungo il confine tra Israele e Libano".

Il fosforo bianco, che può essere utilizzato come cortina di fumo o come arma (l'abbiamo già visto nella guerra tra Russia e Ucraina), prosegue HRW, "ha il potenziale di causare danni ai civili a causa delle gravi ustioni che provoca e dei suoi effetti persistenti a lungo termine sui sopravvissuti. Il suo utilizzo in aree densamente popolate di Gaza viola il requisito previsto dal diritto internazionale umanitario". I frammenti di fosforo bianco possono aggravare le ferite anche dopo le cure e possono entrare nel flusso sanguigno e causare insufficienza multiorgano. Anche le ustioni relativamente minori sono spesso fatali.

Ha spiegato Lama Fakih, direttrice per il Medio Oriente e il Nord Africa di Human Rights Watch, che "il fosforo bianco è illegalmente indiscriminato quando esplode in aree urbane popolate, dove può bruciare case e causare danni enormi ai civili". L'organizzazione l'11 ottobre scorso ha intervistato telefonicamente due persone della zona di al-Mina nella città di Gaza, che hanno descritto di aver osservato esplosioni coerenti con l'uso di fosforo bianco.

Ha inoltre esaminato un video verificando che era stato ripreso nel porto di Gaza City e ha identificato che le munizioni utilizzate nell’attacco erano proiettili di artiglieria al fosforo bianco da 155 mm. Altri video pubblicati sui social media e verificati da Human Rights Watch mostrano la stessa posizione. Il fumo bianco denso e l'odore di aglio sono caratteristiche del fosforo bianco. Human Rights Watch ha esaminato anche due filmati del 10 ottobre provenienti da due località vicino al confine tra Israele e Libano. Ciascuno mostra sempre proiettili di artiglieria al fosforo bianco da 155 mm utilizzati.

Le autorità israeliane – ha sottolineato Human Rights Watch – non hanno commentato se abbiano utilizzato o meno il fosforo bianco durante i combattimenti nell'ambito delle ostilità seguite agli attacchi mortali di Hamas del 7 ottobre. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, nel pesante bombardamento israeliano sulla città quasi 1600 palestinesi sono morti, tra cui decine di civili e 500 bambini, e sono al momento circa 400mila gli sfollati.