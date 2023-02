“Hai compiuto la missione da eroe”: l’addio a Proteo, cane da ricerca morto nei soccorsi in Turchia Proteo, cane da soccorso delle forze armate messicane specializzato in ricerca di persone sotto le macerie morto improvvisamente durante le operazioni di scavo post terremoto in Turchia dove era stato inviato con la sua squadra.

A cura di Antonio Palma

"Hai compiuto la tua missione da eroe”, così le autorità messicane hanno voluto salutare pubblicamente per l’ultima volta Proteo, cane da soccorso specializzato in ricerca di persone sotto le macerie morto improvvisamente durante le operazioni di scavo post sisma in Turchia dove era stato inviato con la sua squadra. “Hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e salvataggio dei nostri fratelli in Turchia. Grazie per il tuo eroico lavoro!" è il messaggio del Ministero della difesa messicano di cui l’esemplare di pastore belga faceva parte integrante.

L’animale, insieme ad altri 15 cani, era stato inviato in Turchia dal Messico per partecipare ai soccorsi dopo il terremoto del 6 febbraio, che ha causato morte e distruzione nel Paese. Prima di morire, l'eroe a quattro zampe ha lavorato per giorni per localizzare le persone sotto le macerie. Le autorità del Paese sudamericano non hanno specificato il motivo della morte di Proteo ma secondo Aminollah Faisal, coordinatore Onu per Unitar (ricerca scientifica), il cane sarebbe deceduto per sfinimento sdraiandosi durante una fase di riposo ma senza più rialzarsi.

Attraverso i sui account social, il Ministero messicano ha condiviso un video di addio di Proteo da parte del suo accompagnatore. L’uomo, dalla Turchia, dove la squadra messicana di soccorso continua a svolgere la propria attività in assistenza alla popolazione colpita dal terremoto, ha riservato un commosso saluto a Proteo.

“Voglio dirti che sono orgoglioso di te perché sei sempre stato un cane forte, un cane laborioso, che non si è mai arreso. Ora non mi resta che ringraziarti per avermi portato fin qui, purtroppo non potrai tornare con me. Ti ricorderò sempre", ha dichiarato il militare, invitando tutto il Messico a ricordarlo e a non dimenticarlo mai. "Un giorno ci rivedremo", ha concluso.

“I membri dell'esercito e dell'aeronautica messicana sono profondamente dispiaciuti per la perdita del nostro grande compagno Proteo. Hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e salvataggio dei nostri fratelli in Turchia. Grazie per il tuo eroico lavoro!" è il messaggio del ministero messicano a cui si è aggiunto quello del segretario alle relazioni estere Marcelo Ebrard: "Piango la morte di Proteo, un membro della squadra di soccorso SEDENA in Turchia. Ha innalzato il nome del Messico e del nostro popolo”. Da parte sua, la delegazione messicana Turchia ha tenuto una cerimonia in onore dell’animale, al quale ha dedicato un minuto di silenzio e applausi per il proprio lavoro nel Paese.