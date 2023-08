Guerra Ucraina, attacco su regione Kiev: feriti. Mosca: “Droni su Briansk e Kursk, colpito condominio” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di domenica 27 agosto 2023. Attacco nella notte: due feriti nella regione di Kiev. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver fermato nuovi attacchi ucraini con droni nelle regioni di confine di Briansk e Kursk, dove è stato colpito un condominio.

Notte di tensione tra Russia e Ucraina. Kiev ha fatto sapere di aver sventato un attacco sulla regione di Kiev, mentre Mosca ha reso noto due droni ucraini sono stati distrutti a Briansk e Kursk, dove sarebbe anche stato colpito un condominio, e che sono stati respinti 7 attacchi nella zona di Krasny Liman, nel Donbass.

Attacco nella notte: due feriti nella regione di Kiev

Un attacco missilistico russo si è verificato nella notte sulla regione di Kiev provocando due feriti. La difesa antiaerea è entrata in azione per evitare il peggio sulla Capitale.

È quanto ha riferito il Comando militare regionale, aggiungendo che i missili da crociera hanno danneggiato dieci abitazioni private e un hangar per il deposito di macchinari agricoli.

L'Aeronautica militare ha reso noto di aver abbattuto quattro missili da crociera del Cremlino. I missili sono stati lanciati da 5 aerei dallo spazio aereo della Federazione russa nella zona di Engels.

Mosca: "Distrutti due droni ucraini a Briansk e Kursk"

Il Ministero della Difesa russo, dal canto suo, ha riferito che nella notte i suoi sistemi di difesa antiaerea hanno fermato nuovi attacchi ucraini con droni nelle regioni di confine di Briansk e Kursk.

"La mattina presto del 27 agosto, il regime di Kiev ha tentato ancora una volta di lanciare attacchi terroristici con droni contro la Federazione Russa", si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram del Ministero, in cui si assicura che "la difesa ha rilevato e distrutto in volo i due droni sui territori di Briansk e Kursk".

A Kursk, in particolare, è stato colpito un condominio, con le finestre che sono state rotte su alcuni piani, anche i vetri dell'edificio dell'Università agraria statale sono stati danneggiati. Lo ha riferito il governatore Roman Starovoit citato da Ria Novosti che ha pubblicato l'immagine del palazzo centrato dal velivolo senza pilota. Kursk confina a ovest con l'oblast ucraino di Sumy.

Inoltre, un civile sarebbe rimasto ucciso da un ordigno esplosivo sganciata da un drone ucraino nel villaggio di Shchetinovka, nella regione russa di Belgorod. Lo scrive su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov.

Sempre le forze armate russe hanno fatto sapere di aver respinto sette attacchi ucraini nella zona di Krasny Liman, nel Donbass. Oltre 80 combattenti ucraini sono stati uccisi. Lo riferisce la Tass, citando fonti militari russe. I tentati attacchi sono stati condotti dai distaccamenti d'assalto della 42/a e della 63/a brigata meccanizzata, nonché dalle forze speciali di Azov. Secondo i russi sono stati distrutti anche un veicolo da combattimento della fanteria, tre veicoli blindati e un camioncino.

