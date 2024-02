Guerra Israele-Hamas, rifugio di Medici Senza Frontiere colpito a Gaza: 2 morti. “Siamo inorriditi” Nel bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito un rifugio vicino Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, sono morti due familiari dei membri di MDF. Intanto Netanyahu fa sapere: “Il rilascio degli ostaggi non avverrà ad ‘ogni costo’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Due familiari dei membri di Medici Senza Frontiere sono tra le 14 vittime di un raid dell'esercito israeliano avvenuto tra Khan Yunis e Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, riferisce l'agenzia palestinese Wafa. A riferirlo è la stessa associazione umanitaria in un post sul suo account X nel quale viene spiegato che il raid ha centrato un rifugio situato nel villaggio di Al Mawasi. Oltre alle due vittime, si registrano anche sei feriti tra i membri di MSF. "Siamo inorriditi da ciò che è successo", scrive la ong.

E sempre Wafa riferisce che decine di persone sarebbero state uccise e ferite su Gaza City, coi militari dell'IDF che hanno preso di mira diverse abitazioni civili nel quartiere Zeitoun.

IDF: "Ucciso soldato israeliano"

Le stesse Forze di difesa israeliane ieri invece hanno annunciato la morte di un proprio soldato nei combattimenti nel nord della Striscia.

Ora sono 237 i militari rimasti uccisi nell'offensiva di terra contro Hamas dal 7 ottobre, giorno dell'attacco perpetrato dall'organizzazione militare palestinese contro Israele.

La vittima è il sergente Avraham Wovagen, 21 anni di Netanya, appartenente al 932. battaglione della brigata Nahal. Sarebbe morto nel corso degli scontri con militanti di Hamas, secondo le Idf.

Netanyahu: “Il rilascio degli ostaggi non avverrà ad ‘ogni costo’

Nel frattempo il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich hanno dichiarato che Israele “non pagherà alcun prezzo” per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, precisando come il ritorno degli ostaggi non avverrà “a ogni costo”.

Netanyahu ha affermato che Israele non è disposto a pagare il "costo delirante" richiesto dai militari palestinesi per il loro rilascio, che sarebbe considerato una "sconfitta" per lo Stato di Israele.