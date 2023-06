Guerra in Ucraina, Zelensky: “Se Kiev perde USA costretti a scegliere tra guerra alla Russia e crollo NATO” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 16 giugno. Il leader ucraino: “Se l’Ucraina perderà, se la Russia occuperà l’intera Ucraina poi proseguirà verso i Paesi baltici”.

Se l'Ucraina dovesse perdere il conflitto contro la Russia, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti a scegliere tra due opzioni: tra l'entrata in guerra con Mosca o il "collasso della Nato". Ne è convinto Volodymyr Zelensky, che in una intervista alla Nbc News spiega: "Se l'Ucraina perderà, se la Russia occuperà l'intera Ucraina poi proseguirà verso i Paesi baltici" iniziando così la guerra "con uno dei Paesi della Nato" e a quel punto "gli Stati Uniti dovrebbero scegliere il collasso della Nato o l'entrata in guerra".

"Il nostro popolo eroico, le nostre truppe in prima linea stanno affrontando una resistenza molto dura", ha detto il leader ucraino parlando della controffensiva, aggiungendo che "per la Russia perdere questa campagna contro l'Ucraina significa in realtà perdere la guerra". Zelenskyy ha affermato che le notizie dal fronte sono state "generalmente positive, ma la situazione è molto difficile", aggiungendo che la lenta fornitura di nuove armi occidentali come i caccia da combattimento F-16 sta indirettamente aiutando lo sforzo difensivo russo.

Zelenskyy: "Senza caccia F-16 perdiamo il vantaggio acquisito"

"Capisco che c'è la burocrazia", ​​ha detto il leader ucraino dal suo ufficio di Kiev. "Ma stiamo perdendo tempo, stiamo perdendo persone e, cosa più importante, stiamo perdendo il vantaggio che avevamo acquisito", tutto ciò perché "la Russia sta controllando l'aria". Gli analisti hanno affermato che il dominio aereo russo è un fattore determinante nelle battaglie condotte in prima linea. "L'Ucraina vuole essere in grado di competere nei cieli", ha detto Zelenskyy, secondo cui il lento iter per la fornitura di jet F-16 e altre armi "significa che la guerra durerà più a lungo", ha aggiunto. "Non è la guerra dell'Ucraina contro la Russia. La Russia sta combattendo contro il mondo civilizzato".

Controffensiva ucraina contro la Russia in tre direzioni

Nel frattempo continua la controffensiva ucraina. Secondo l'Istituto per lo studio della guerra ISW "le forze ucraine stanno continuando le operazioni di controffensiva in almeno tre direzioni dal 15 giugno. Secondo quanto riferito, l'esercito ucraino ha condotto con successo operazioni offensive a nord e nord-ovest di Bakhmut, nonché nell'oblast di Zaporizhzhia occidentale e nell'oblast di Donetsk occidentale". L'ISW ha citato Mykhailo Podolyak, un consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino, il quale ha affermato che le forze ucraine probabilmente non hanno iniziato la loro principale azione di attacco. I blogger militari russi continuano a rivendicare i successi difensivi russi contro le operazioni ucraine nel sud dell'Ucraina.

