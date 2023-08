Guerra Russia-Ucraina, Zelensky apre alla “soluzione politica” sulla Crimea: “Preferibile negoziare” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di lunedì 28 agosto. La Russia verso l’annullamento dell’esercitazione militare congiunta con Minsk Zapad23. Gli 007 di Londra: “Non hanno abbastanza armi”

Il leader ucraino Zelensky ha annunciato una "marcia indietro" sulla Crimea, annessa alla Russia con la forza nel 2014. Piuttosto che riportarla all'Ucraina con le armi, il leader ucraino ha sottolineato che "una soluzione politica" sarebbe "preferibile e possibile". Il presidente ucraino, insomma, ha palesato l'intenzione di negoziare la soluzione per la Crimea. L'intervista è stata rilasciata all'emittente 1+1.

Nel frattempo, i militari ucraini avanzano verso il sud del Paese, in direzione della costa del Mar Nero. La nuova posizione del leader ucraino potrebbe essere data dal lento avanzamento della controffensiva, che in questo momento mantiene Kiev in una posizione di relativo vantaggio.

La Russia, invece, fa i conti con truppe sempre più stanche e caos nel Paese, soprattutto dopo la morte del capo dei miliziani Wagner, Prigozhin. Mosca ha "molto probabilmente" cancellato una prevista esercitazione strategica congiunta con le truppe di Minsk. A dirlo è l'intelligence britannica, che ha fatto sapere che l'esercitazione Zapad 23 doveva essere il culmine dell'addestramento delle forze armate e avrebbe dovuto svolgersi il mese prossimo.

Stando a quanto asserisce Londra, la parata è stata annullata a causa delle poche attrezzature disponibili e dell'umore troppo basso dei soldati, ancora occupati sul territorio ucraino.

Le esercitazioni strategiche congiunte sono viste come "un vero e proprio spettacolo" in tutto il Paese e concludono un ciclo di 4 anni. Mosca ha poi reso la loro frequenza di ogni due anni fino a oggi, con il probabile annullamento dello Zapad 23.

Perché la Russia ha interrotto le esercitazioni strategiche

Secondo il ministero della Difesa britannico ha poi sottolineato che la decisione da parte della Russia di interrompere le esercitazioni strategiche congiunte è stata motivata come un sistema per "affrontare la minaccia Nato", per non mostrare troppo delle proprie strategie militari.

Eppure, la guerra in Ucraina ha dimostrato che questo genere di esercitazione sia in realtà solo uno spettacolo dimostrativo per il popolo: le truppe russe, infatti, sono apparse impreparate, sguarnite e inesperte sul campo di battaglia.

Probabilmente, la Russia ha cancellato lo Zapad 23 perché le truppe e le attrezzature disponibili sono troppo poche. Realistico che la leadership russa sia inoltre sensibile a critiche interne che potrebbero derivare dalla parata in tempo di guerra.

La controffensiva ucraina

Le forze ucraine, dal canto loro, hanno annunciato di aver liberato il villaggio di Robotyne, nella regione di Zaporizhzhia. A dichiararlo durante una trasmissione in diretta dal Centro media militare, la viceministra della Difesa Anna Malyar.

La notizia è stata ripresa da Rbc-Ucraina. Secondo i media, le truppe di Kiev si stanno muovendo a sud-est di Robotyne e a sud di Mala Tokmachka. Nel frattempo, Mosca continua i bombardamenti sul Paese, con un raid che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due a Kherson.

