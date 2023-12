Guerra a Gaza, bombe nella notte di Natale nel campo profughi di al-Maghazi: almeno 68 morti La strage di Natale a Gaza. L’esercito israeliano, secondo quanto riferito da Hamas, ha preso di mira il campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della Striscia. Almeno 68 morti e Ii bilancio sembra sembra destinato ad aumentare: molte famiglie palestinesi vivono lì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Neanche il Natale ha fermato i bombardamenti a Gaza. Il ministero della Sanità locale controllato da Hamas ha riferito che almeno 68 persone sono state uccise in un raid israeliano che ha colpito diverse case nel campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della Striscia.

Secondo il portavoce del ministero, Ashraf al-Qudra, ha detto che "il numero dei martiri del massacro di Al-Maghazi è salito finora a 70", dopo aver spiegato che il raid ha distrutto un "isolato residenziale" e che il "bilancio probabilmente aumenterà" dato il gran numero di famiglie che risiedono lì. Secondo i primi dati ospedalieri, le vittime sarebbero 68 e tra queste ci sono almeno 12 donne e sette bambini.

Al-Jazeera ha riferito che l'attacco ha preso di mira quattro case e, secondo un corrispondente dell'agenzia di stampa AFP, almeno 40 corpi sono stati portati in un ospedale di Dir al-Balah.

"Siamo stati tutti presi di mira", ha detto Ahmad Turkomani, che ha perso diversi membri della famiglia, tra cui la figlia e il nipote. "In ogni caso non esiste un posto sicuro a Gaza".

Altri raid dell'esercito israeliano a Gaza a Natale

Gli attacchi israeliani sono comunque continuati per tutta la notte di Natale a Gaza, dove i civili sono sull'orlo della fame, un bombardamento ha ucciso 12 persone vicino al piccolo villaggio di Al-Zawaida, secondo il Ministero della Sanità di Hamas.

Sempre nelle stesse ore che hanno anticipato il giorno di Natale, ma in un’altra zona della Striscia, 10 persone – tutti membri di una famiglia – sono rimaste uccise in un raid nel campo di Jabalia, già duramente colpito da Israele nelle scorse settimane.

Netanyahu: "Continueremo a combattere e vinceremo su Hamas"

Era stato il premier israeliano Benyamin Netanyahu a sottolineare proprio nella serata della vigilia di Natale che l’esercito di Tel Aviv stava “intensificando” la guerra a Gaza. “Continueremo a combattere fino alla vittoria finale su Hamas” ha ribadito.

Questa – ha detto tra l’altro il premier israeliano – è l’unica maniera per far tornare gli ostaggi, eliminare Hamas e assicurarci che Gaza non sia più una minaccia per il Paese”. “Ci vorrà tempo ma siamo uniti: soldati, popolo e governo. Siamo uniti e determinati a combattere fino alla fine”