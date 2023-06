Escursionista 31enne dispersa durante viaggio in Tasmania: “Difficile sopravviva in quelle condizioni” Preoccupazione per una cittadina belga di 31 anni, Celine Cremer, dispersa in Tasmania. L’ultima volta è stata vista il 17 giugno scorso, ma la polizia non nutre molte speranze per la sua sopravvivenza: “Condizioni meteorologiche difficili, improbabile ce la faccia”.

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione per una cittadina belga di 31 anni, Celine Cremer, dispersa in Tasmania, dove viveva da circa sei mesi. Della ragazza si sono perse le tracce dallo scorso 17 giugno, quando è stata vista l'ultima volta in una piccola città del nord-ovest dell'isola, nell'area delle Philosopher Falls, a Waratah vicino Cradle Mountain. La famiglia ne ha denunciato la scomparsa lunedì scorso.

La sua auto, un'Honda CRV bianca, è stata trovata parcheggiata due giorni fa alla partenza di un sentiero nella foresta pluviale di Tarkine, ma si ritiene che si trovi lì da almeno nove giorni. Per altro, quel giorno è stato anche rilevato l'ultimo segnale dal suo telefono.

Tuttavia, la polizia australiana, che la sta cercando, non nutre molte speranze di un epilogo positivo della vicenda, dal momento che le condizioni meteorologiche rendono difficile la sopravvivenza nella regione in cui si trova da molti giorni.

Secondo le informazioni della polizia, quando è partita per la passeggiata, Celine non era adeguatamente attrezzata per il freddo e il maltempo che stanno colpendo la zona. Le ricerche avvengono con squadre di terra, droni ed elicotteri ma sono ostacolate dalle condizioni climatiche.

Le temperature notturne sono attorno allo zero, e ci sono state precipitazioni anche nevose. "Purtroppo abbiamo ricevuto il parere di medici esperti che indicano che le recenti condizioni non rendono possibile la sopravvivenza per il tempo in cui si pensa che Celine sia stata esposta", ha detto l'ispettore Anthea Maingay, aggiungendo che il tempo dovrebbe addirittura peggiorare nei prossimi giorni.

"Finora le operazioni di ricerca sono state effettuate con squadre a terra, droni ed elicotteri della polizia, ma sfortunatamente non sono stati individuati ulteriori segni di Celine da quando la sua auto è stata trovata nel parcheggio di Philosopher Falls martedì", ha precisato Maingay.