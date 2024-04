video suggerito

Dentista spinge troppo, la vite si conficca nel cranio del paziente: “Mi diceva che era normale” Il paziente si era si è sottoposto a intervento, una terapia implantare, in uno studio dentistico in Turchia ma qualcosa è andato storto. Una vite che doveva sostituire un dente superiore ha perforato la mascella ed è affondata nel cranio. L’oggetto estraneo è stato rimosso con successo dopo un delicatissimo intervento in ospedale durato ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

"Sentivo dolore ma mi diceva che era normale, mentre spingeva però mi ha perforato l'osso della mascella e la vite si è bloccata nel cranio nella zona in cui si trova il liquido cerebrospinale” così il 40enne Ramazan Yılmaz racconta l’incredibile errore medico di cui è stato vittima in Turchia dopo essersi sottoposto a un intervento dentistico in un studio medico di Bursa. “Solo quando ho urlato per il dolore ha capito la gravità e mi ha portato in ospedale” ha raccontato l’uomo che ora si è ristabilito ma ha avviato una causa legale contro il dentista.

Tutto è iniziato quando l’uomo è andato in una clinica privata nel distretto di Nilüfer a causa del dolore ai denti. Il medico quindi ha detto che i denti dovevano essere estratti e ha consigliato degli impianti per sostituire i denti malati. Il 40enne si è fidato e si è sottoposto a intervento, una terapia implantare, ma qualcosa è andato storto.

Durante l’operazione, infatti, una vite che doveva sostituire un dente superiore ha perforato la mascella ed è affondata nel cranio di Yılmaz. Solo il dolore atroce provato dal paziente ha spinto il dentista a sospendere tutto e fare una radiografia urgente che ha stabilito che la vite si era bloccata nel cranio.

Immediato il trasporto in ospedale dove anche i medici non potevano credere ai loro occhi di fronte alla scena. L’uomo è stato portato subito in sala operatoria dove l’oggetto estraneo è stato rimosso con successo dopo un delicatissimo intervento durato ore.

Dopo una lunga convalescenza, il 40enne si è ristabilito ma ora ha dovuto intraprendere una battaglia legale contro il dentista che si rifiuta di risarcirlo. “Mi diceva che la mia struttura ossea era sottile e che i miei denti erano allentati e che ci sarebbe stata una procedura di impianto. Il dentista mi ha detto che era medico da 24 anni e che era un esperto nel campo, quindi mi sono fidato di lui” ha raccontato il 40enne ai media locali.

“Durante l’intervento, ha detto alla sua segretaria che il dispositivo che aveva usato nella procedura era rotto. Ha iniziato a fare la procedura con la mano, mentre cercava di inserire la vite, gli ho detto che era l'osso ma mi ha risposto che era normale” ha ricostruito il paziente che ora ha presentato denuncia. Il dentista invece parla di complicazioni mediche durante l’operazione ed è pronto a difendersi in tribunale.