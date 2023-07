Decapita uomo in hotel e si tiene la testa a casa per settimane: 29enne arrestata con padre e madre Il cadavere nudo e senza testa della vittima era stato rinvenuto dagli addetti dell’albergo giapponese all’inizio di luglio ma solo ora si è arrivati alla svolta con il ritrovamento della testa mozzata all’interno dell’abitazione di famiglia degli arrestati a Sapporo.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un medico giapponese e sua figlia sono stati arrestati nelle scorse ore a Sapporo con l’accusa di aver ucciso e decapitato un uomo, tre settimane fa, all’interno di una stanza di un “love hotel” di Hokkaido, un tipo di albergo per coppie assai diffuso nei Paesi asiatici. Il cadavere nudo e senza testa della vittima era stato rinvenuto dagli addetti dell'albergo all'inizio di luglio ma solo lunedì e martedì si è arrivati alla svolta con il ritrovamento della testa mozzata all’intero dell’abitazione di famiglia degli arrestati.

La polizia giapponese sospetta che a uccidere la vittima 62enne Hiroshi Ura sia stata solo la 29enne Runa Tamura e che poi il padre l’abbia aiutata a portare via la testa mozzata fuori dall’hotel. Per questo hanno arrestato anche l’uomo, il 59enne medico Osamu Tamura e successivamente anche la moglie di quest'ultimo per complicità.

Ura era stato trovato nudo e senza testa in bagno il 2 luglio scorso quando un impiegato dell'hotel era andato a chiedere il motivo per cui non aveva fatto il check-out nonostante fosse passato l'orario di prenotazione. Tutti i suoi effetti personali, compresi la carta d'identità, il telefono e i vestiti, erano stati portati via dalla stanza e la polizia deve ancora trovarli. Sospettano che Runa Tamura abbia preso anche le sue cose.

Dopo tre settimane di indagini, la polizia infatti è risalita alla 29enne e al padre, arrestati lunedì. La donna è stata identificata dopo che alcuni video che l’hanno immortalata che si allontanava con uno zaino e una valigia dall’hotel in cui era entrata con la vittima. La successiva perquisizione domiciliare infine ha portato alla macabra scoperta della testa della vittima nella casa di famiglia, facendo scattare l‘arresto anche della madre 60enne.

Gli inquirenti sospettano che il 59enne, medico a capo del dipartimento psichiatrico di un ospedale della città, sapesse tutto fin dall’inizio. Sebbene non sia entrato in albergo, l’uomo infatti ha lasciato ed è andato a prendere sua figlia prima e dopo il presunto crimine. La madre della 29enne invece è stata arrestata con l'accusa di aver per nascosto la testa mozzata nella loro casa di Sapporo, dove i tre vivevano insieme. Sul movente dietro l’efferato delitto si indaga ancora ma gli investigatori ritengono che la 29ene conoscesse Ura e stanno indagando sulla natura della loro relazione.