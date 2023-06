Dagli scavi spunta una spada di tremila anni fa, cosi ben conservata che luccica ancora: “Rarissima” “Lo stato di conservazione della spada di bronzo è straordinario, una scoperta come questa è molto rara” hanno spiegato gli archeologi tedeschi che si sono imbattuti nel reperto durante gli scavi a Nördlingen.

A cura di Antonio Palma

Sul posto erano in corso degli scavi archeologici quindi tutti si aspettavano di trovare qualcosa di interessante ma nessuno degli esperti impegnati sul luogo pensava di potersi imbattere in una spada risalente a oltre tremila anni fa e così perfettamente conservata da luccicare ancora una volta ripulita. L’incredibile scoperta è avvenuta durante gli scavi a Nördlingen, nel circondario del Danubio-Ries, nel land della Baviera, in Germania.

Si tratta di una antica cittadina tedesca che conserva un impianto medievale con fortificazioni ben conservate e dove da tempo si scava alla ricerca delle origini dell’abitato. La scoperta risale alla scorsa settimana, come annunciato dall’ente statale bavarese per la conservazione dei monumenti. "La scorsa settimana, gli archeologi hanno fatto una scoperta molto speciale durante gli scavi a Nördlingen: una spada di bronzo che ha più di 3.000 anni ed è così eccezionalmente ben conservata che quasi brilla ancora” hanno spiegato le autorità tedesche.

Si tratta di una spada ottagonale con elsa ottagonale realizzata interamente in bronzo. Secondo una prima classificazione risale alla fine del XIV secolo a.c. e quindi alla media età del bronzo. La spada è stata ritrovata in una antica tomba in cui erano state seppellite tre persone: un uomo, una donna e un ragazzo. Con loro erano stati tumulati numerosi reperti di bronzo tra cui appunto la spada che è quella conservata meglio.

Leggi anche Auto si schianta contro i cancelli di Downing Street a Londra: arrestato un uomo

"La spada e la sepoltura devono essere esaminate ulteriormente in modo che i nostri archeologi possano classificare questo ritrovamento in modo più preciso. Ma si può già dire che lo stato di conservazione è straordinario! Una scoperta come questa è molto rara", ha spiegato il professor Mathias Pfeil, a capo dell'ufficio statale bavarese per l’archeologia.

Secondo i primi esami esterni sulla lama, si tratterebbe di una spada vera e non da decorazione nonostante l’evidente sforzo di fabbricazione e la mancanza di segni di taglio. “Il baricentro nella parte anteriore della lama indica un bilanciamento mirato principalmente a colpire" spiegano gli esperti. Inoltre, gli archeologi bavaresi ritengono che la spada sia "prodotta in Baviera" con una tecnica in cui l'impugnatura è fusa sopra la lama.