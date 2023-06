Crolla palazzo di 13 piani ad Alessandria d’Egitto, distrutti case e negozi: persone sotto le macerie Si scava tra le macerie alla ricerca degli occupanti dello stabile intrappolati tra i detriti del palazzo. Secondo i media locali, il palazzo crollato aveva una serie di appartamenti che venivano affittati durante le vacanze estive e negozi a piano terra.

A cura di Antonio Palma

Un palazzo di 13 piani è crollato oggi ad Alessandria d'Egitto provocando ingenti danni e feriti ma purtroppo vi sono anche dispersi sotto le macerie. Attorno all'edificio nel distretto di El-Montazah sono in corso le ricerche dei superstiti, come confermato dal governatore locale in un comunicato. Secondo le autorità egiziane, quattro feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini ma si tratta di persone colpite dai detriti mentre erano in strada e ora si scava tra le macerie alla ricerca degli occupanti dello stabile intrappolati tra i detriti del palazzo.

L'edificio si trova nella zona di Sidi Bishr, nella parte orientale della città e al piano terra ospitava anche un supermercato frequentato al momento del crollo. Secondo i media locali, il palazzo crollato aveva una serie di appartamenti che venivano affittati durante le vacanze estive. Sul posto stanno operando decine di soccorritori tra vigili del fuoco, sanitari con numerose ambulanze e forze dell'ordine. Il crollo del palazzo ha coinvolto anche auto parcheggiate e di passaggio rimaste schiacciate dalle macerie e provocato un incendio che fortunatamente è stato domato i poco tempo dai pompieri.

Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, l'immobile, risalente agli anni '70 e riconvertito ad appartamenti da affittare, era già nel mirino per alcune sopraelevazioni e la proprietà era stata condannata ad abbattere e rimuovere l'ultimo piano. "L'ultimo piano dell'edificio aveva un ordine di demolizione e l'intera proprietà è stata esaminata dal comitato incaricato di ispezionare gli edifici a rischio di crollo", ha detto infatti il governatore.

Leggi anche Intrappolati in orfanatrofio per mesi a causa degli scontri: 71 bimbi morti di fame e stenti in Sudan

Il crollo ha danneggiato pesantemente anche i palazzi vicini a cui era collegato e che sono stati evacuati. "Una squadra della pubblica accusa ha ispezionato la scena e ha incaricato la protezione civile e i funzionari municipali di mettere in sicurezza l'area e le proprietà adiacenti, se necessario" recita una nota del governatorato di Alessandria. Il pubblico ministero ha sequestrato l'edificio e avviato una indagine per determinare la causa dell'incidente ed esaminare il fascicolo relativo alle precedenti prescrizioni per il palazzo, secondo la dichiarazione delle autorità locali.