Covid, svolta in Francia nonostante i contagi: via mascherine e green pass quasi ovunque In Francia non bisogna più esibire il super green pass per entrare in luoghi come ristoranti, cinema, teatri. Le mascherine non sono più obbligatorie nelle scuole, nelle aziende e negli uffici.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Svolta in Francia, dove sono scomparse la maggior parte delle restrizioni contro il Covid-19, tra cui l'obbligo di indossare la mascherina in molti luoghi al chiuso e l'obbligo del super green pass per entrare in locali, arene sportive e altri luoghi. L’eliminazione delle restrizioni Covid era stata annunciata già a inizio mese dal governo francese ed è stata confermata anche se negli ultimi giorni i contagi sono di nuovo in aumento (+20% in una settimana). Da ieri nel Paese nella maggior parte dei luoghi pubblici non sarà più necessario esibire il pass vaccinale né indossare la mascherina, neanche in ufficio e a scuola, dove entra in vigore un protocollo sanitario semplificato. In caso di contatto con un positivo al Covid, gli studenti dovranno effettuare un tampone due giorni dopo e se a loro volta risulteranno positivi dovranno osservare un periodo di quarantena di sette giorni.

Mascherine e pass vaccinale, dove servono ancora in Francia

Mascherine e green pass non servono più per andare al bar, per andare al cinema, al teatro, in discoteca, allo stadio e al ristorante mentre restano le restrizioni per i centri per anziani, le strutture sanitarie e quelle per persone non autosufficienti. In questi casi serve ancora il pass vaccinale o un test rapido negativo. Per il momento le mascherine servono inoltre sui trasporti pubblici. Le restrizioni Covid come pass sanitario e anche coprifuoco alle 22 restano invece in alcuni territori d’oltremare come in Martinica, dove il Covid fa ancora paura.

Quante persone si sono vaccinate in Francia

"La situazione è migliorata negli ospedali e la nostra copertura vaccinale è alta. Per questi motivi le restrizioni sanitarie vengono revocate" ha detto a Le Parisien il primo ministro Jean Castex. Lo stesso Castex ha però consigliato alle persone fragili di continuare a fare attenzione, indossando la mascherina al chiuso e in caso di assembramenti. Il governo inoltre continua a raccomandare la vaccinazione, l'attuazione di alcuni gesti come lavarsi le mani accuratamente e l'areazione di uffici e luoghi pubblici. In Francia il 70% della fascia d’età 30-60 anni e l'80% degli over 60 hanno già ricevuto la dose booster del vaccino Covid e un'altra percentuale significativa di persone vaccinate con due dosi si sono ammalate di recente.