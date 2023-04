Chi ha ucciso in un attentato il blogger nazionalista russo Tatarsky: cosa sappiamo finora Vladen Tatarsky è stato ucciso con una statuetta esplosiva nella giornata di ieri, domenica 2 aprile. Per l’attentato è stata arrestata la 26enne Daria Trepova che ha introdotto l’esplosivo nel bar di San Pietroburgo dove il blogger nazionalista avrebbe dovuto partecipare a un dibattito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Morto con una statuetta esplosiva nascosta in una scatola. Vladen Tatarsky (all'anagrafre Maksim Fomin) è deceduto così nella giornata di ieri, domenica 2 aprile. Per l'omicidio del blogger russo dalle note posizioni nazionaliste e già corrispondente di guerra, è stata fermata una 26enne. Daria Trepova avrebbe portato nel bar di San Pietroburgo teatro dell'esplosione la statuetta imbottita di tritolo.

La giovane era già stata arrestata il 24 febbraio durante una manifestazione contro la guerra. Secondo le autorità, il suo sarebbe stato un attentato contro un fervente sostenitore del conflitto armato in Ucraina. Neanche il bar dove portare l'esplosivo è stato scelto a caso: si tratta del Patriot Bar, luogo di ritrovo del Kiberfrnt-Z, organizzazione a favore della guerra contro Kiev. Il locale è inoltre proprietà di Yvegeny Prigozhin, capo del gruppo militare Wagner.

Le critiche al Cremlino sulla gestione della guerra

Il blogger avrebbe dovuto partecipare quella sera stessa a un dibattito riguardante "l'informazione russa in tempi di guerra". Le misure di sicurezza prese dal locale non sono però bastate e la 26enne arrestata è riuscita a introdursi con la statuetta esplosiva spacciandola per un regalo da destinare a Tatarsky. Nella statuetta utilizzata per uccidere il blogger si trovavano circa 200 grammi di Tnt.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Il blogger aveva 40 anni ed era diventato noto all'inizio dell'invasione in Ucraina pubblicando video in cui analizzava l'andamento della cosiddetta operazione speciale, dando anche consigli tecnici ai soldati mobilitati. Aveva oltre mezzo milione di followers su Telegram e da tempo girava e postava video propaganda sulla guerra. Sul canale aveva condiviso il filmato della cerimonia al Cremlino durante la quale il leader russo aveva pronunciato il discorso sull'annessione delle regioni ucraine di Lugansk, Donetsk, Cherson e Zaporizhzhia, ma negli ultimi tempi era diventato critico sulla gestione della campagna militare.

Più vicino a Pregozhin che a Putin, non aveva risparmiato critiche ai vertici russi per le disfatte subite sul campo di battaglia. Il mandante dietro il suo omicidio, dunque, resta ancora un mistero. Secondo il vice maresciallo dell'aeronautica britannica in pensione, Sean Bell, non vi sarebbero abbastanza elementi per comprendere la natura dell'attentato.

Quello che è certo è che il delitto è stato programmato, proprio come quello della figlia di Aleksandr Dugin, Darya Dugina. Tartasky, secondo alcune informazioni diffuse dalla stampa estera, era stato anche militante nel Donbass, dove le forze russe stanno registrando difficoltà. In questo senso, secondo i media internazionali, il blogger era reputato anche dai vertici del Cremlino "più utile da morto che da vivo".