Bomba in un bar a San Pietroburgo, morto il blogger nazionalista Tatarsky: “Usata statuetta esplosiva” Vladlen Tatarsky, corrispondente di guerra e blogger nazionalista russo, è rimasto ucciso nell’esplosione di un bar avvenuta a San Pietroburgo. Almeno 25 i feriti.

A cura di Chiara Ammendola

Il corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarskij e il momento dell’esplosione a San Pietroburgo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'esplosione all'interno di un bar a San Pietroburgo, in Russia, ha ucciso il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky. La notizia, riportata dalle agenzia di stampa russe, è stata confermata anche dal ministero dell'Interno: “Alle 18.13 del 2 aprile 2023, la polizia ha ricevuto un'informazione in merito a un'esplosione sull'argine di Universitetsjaya. Come risultato, una persona è morta. Era il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky. Sedici persone sono rimaste ferite”, si legge in una nota.

Il governatore della città, Alexander Beglov, ha poi aggiornato il bilancio del feriti parlando di 25 persone coinvolte, 19 delle quali sono state ricoverate in ospedale. Secondo l'agenzia Tass l'esplosione, avvenuta nei pressi dell'Università, in un bar-caffè che in passato è appartenuto a Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia russa Wagner, è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt. L'esplosivo era nascosto in una statuetta, contenuta all'interno di una scatola: un "regalo" consegnato da una donna allo stesso Tatarsky.

Il quarantenne Vladlen Tatarsky, nato in Ucraina nel Donbass, aveva oltre mezzo milione di "follower" sul suo profilo Telegram. Lo Street bar era stato affittato per un evento privato dal gruppo Cyber Front Z, che si definisce sui social network come formato da "soldati dell'informazione in Russia".