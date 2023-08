Caos incendi, due elicotteri si scontrano mentre cercano di spegnere le fiamme: 3 morti in California I due elicotteri stavano combattendo contro un incendio che si stava avvicinando a strade ed abitazioni quando si sono toccati. Uno è riuscito ad atterrate ma l’altro si è schiantato al suolo, innescando un nuovo incendio che non ha dato scampo ai tre a bordo.

A cura di Antonio Palma

Gli operatori antincendio della California piangono tre vittime dopo che due elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento dei roghi si sono scontrati in volo e uno di loro è precipitato al suolo nella contea di Riverside, nel sud dello stato statunitense. L'incidente aereo intorno alle 18:30 di domenica, ora locale, quando un elicottero Bell 407 e un elicottero Sikorsky S-64E che operavano nella zona di Cabazon si sono scontrati in volo.

I due velivoli stavano combattendo contro un incendio che si stava avvicinando a strade ed abitazioni quando si sono toccati. Il Sikorsky, che in genere trasporta ritardanti o acqua, è atterrato in sicurezza nelle vicinanze dopo la collisione mentre l'altro elicottero, utilizzato per l'osservazione, purtroppo ha perso il controllo e si è schiantato contro una collina. Un impatto che ha scatenato un nuovo incendio e non ha dato scampo ai tre a bordo che sono tutti morti.

L'elicottero operava su base contrattuale per le agenzie antincendio e i tre membri dell'equipaggio uccisi sono un pilota a contratto, un capo divisione del Dipartimento delle foreste e della protezione antincendio della California (Cal Fire) e un capitano aereo Cal Fire che era a bordo in un ruolo di osservatore-coordinatore. Illese invece le due persone a bordo del Sikorsky.

"Il loro sacrificio non è stato vano, abbiamo spento l'incendio e ora saremo vicino alle loro famiglie" ha dichiarato il capo della regione meridionale di Cal Fire. Durante l'incidente i vigili del fuoco e i servizi antincendio della California stavano combattendo un incendio di 20 acri che si era originato da una struttura prima di diffondersi nella boscaglia circostante. Un rogo che ha visto impegnati decine di uomini e sei velivoli che poi hanno dovuto domare anche il nuovo incendio che è divampato dopo lo schianto dell'elicottero.