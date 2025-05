Anche Zelensky diserta i negoziati a Istanbul dopo il no di Putin e accusa Mosca di fare “teatrino”: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei negoziati tra Russia e Ucraina avvenuti a Istanbul, senza però la presenza di Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione

Putin ha aspettato proprio fino all’ultimo, prima di dare buca a Zelensky. Ieri sera, diversi giorni dopo che il presidente ucraino gli aveva detto di presentarsi personalmente a Istanbul per i negoziati diretti tra Russia e Ucraina (i primi dal 2022, tra l’altro), Putin ha fatto sapere che non solo lui non ci sarà. Ma non ci sarà nemmeno il suo ministro degli Esteri, né altri funzionari di alto rango. A guidare la delegazione russa sarà l’ex ministro della Cultura, oggi consigliere di Putin. E Zelensky, a questa notizia, non ci ha più visto. E ha deciso di disertare i negoziati pure lui.

Questa mattina il presidente ucraino è volato ad Ankara, dove ha incontrato il suo omologo turco, Erdogan. I due hanno avuto un lungo colloquio, durato circa tre ore. E alla fine Zelensky ha deciso di non andare personalmente a Istanbul, ai negoziati con la delegazione russa. Però non li ha fatti saltare: ha mandato una sua delegazione, guidata dal ministro della Difesa, con l’indicazione di trattare per un cessate il fuoco. E nel caso in cui non si riuscisse ad ottenere, ha chiesto ai suoi alleati di imporre nuove sanzioni.

