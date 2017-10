Michela Brambilla presenta a Milano il programma elettorale del Movimento Animalista, approvato durante la Direzione nazionale che si è svolta pochi giorni fa. Un movimento trasversale, che al suo interno ha personalità politiche diverse. La Brambilla lo definisce un "partito post-ideologico": chi ne fa parte condivide semplicemente gli stessi obiettivi. Michela Brambilla ha un percorso in Forza Italia, ma all'interno di questo soggetto politico ci sono figure che provengono dai Verdi: "Ci rivolgiamo agli italiani che non vanno più a votare, noi vogliamo essere un movimento tematico, con un programma chiaro. Chi ne fa parte ha già un altro lavoro, siamo una nuova classe dirigente".

Il movimento si propone di indicare nuovi obblighi per chi possiede animali, vuole dare una stretta contro l'abbandono, la vendita ambulante di cuccioli, e vuole introdurre l'anagrafe per gli animali d'affezione. Si propone di dare una disciplina ai canili, affinché abbiano degli standard minimi; tra i punti in programma anche la creazione di nuove norme per i cimiteri per animali. "Non è pensabile che chi ha un animale non possa entrare nei luoghi pubblici, ci deve esser la possibilità di portare gli animali domestici ovunque, anche se con il guinzaglio" – spiega Michela Brambilla – "Ci vogliono Nuove condizioni standard per gli allevamenti. Il rispetto della dignità degli esseri viventi deve essere garantito. E poi bisogna garantire la scelta vegana nelle mense pubbliche". Ma aggiunge anche che il Movimento Animalista è un movimento liberale, ribadendo che non vogliono imporre le loro convinzioni: "Noi pensiamo di convincere chi la pensa diversamente con la forza della razionalità delle nostre idee".

Ambiente. Nel programma si parla di cambiamenti climatici e di lotta al dissesto idrogeologico. "Non basta una semplice ricognizione dei cantieri aperti, occorre trovare altri fondi, oltre a 13 miliardi già programmati e non spesi. Sette milioni di cittadini vivono esposti continuamente a calamità naturali".

Lavoro. La Brambilla propone misure a sostegno dell'edilizia urbana, in un'ottica green. "La difesa dell'ambiente è una priorità importante, ma non è in cima all'agenda di questo Paese. Nessun partito considera prioritari questi temi, ma noi ci rivolgiamo direttamente alla gente"- dice durante la presentazione – Ed è per questo vogliamo istituire un ministero della Sostenibilità" Anche sul lavoro il ruolo della green economy sarebbe determinante: "Le imprese green assumono di più".

Lotta alla povertà. "Gli animalisti sono persone solidali, quindi il nostro welfare è dalla parte dei più deboli". E cita i 5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà assoluta: "Il nostro impegno prioritario sarà investire sulla famiglia, lavoreremo sul contrasto della dispersione scolastica, e faremo investimenti contro l'inverno demografico, con una riforma delle adozioni internazionali e nazionali. Non si capisce perché se adotto un figlio all'estero devo pagare 30mila euro". E poi affronta il tema delle pensioni, parlando di aumento delle pensioni minime e di disabilità : "Serve un'azione energica per garantire il superamento delle barriere architettoniche e l'indennità di accompagnamento. Dobbiamo garantire pari diritti a tutti. Anche i diritti civili sono una nostra priorità, come la lotta contro ogni forma di discriminazione, verso le donne, i disabili e gli omosessuali".

Ma i temi che stanno più a cuore al movimento sono il controllo sull'alimentazione, che "Deve tornare agli agricoltori e ai consumatori" e la riduzione dello spreco di cibo. "Inoltre per noi è importante attuare una progressiva riduzione del consumo della carne. Questo è uno stile di vita vegano, una cultura che bisogna insegnare ai bambini fin dalle scuole elementari".

Sulle interruzioni volontarie di gravidanza la Brambilla ha un'opinione chiara: "Sono in continua diminuzione in questo Paese, ma se la legge attuale fosse attuata nella sua interezza calerebbero ulteriormente. Molte mamme si sentono abbandonate, non riescono a gestire la situazione, e vanno aiutate"

Sicurezza. Il movimento chiede che venga dato Più potere ai sindaci, con uno schieramento di militari aggiuntivo, se necessario: "Il diritto a circolare nella propria città in sicurezza deve essere garantito dalla Costituzione".

Costi della politica. La Brambilla pensa a un massimo di tre legislature per i parlamentari e, oltre a ridurre il numero di deputati e senatori, vuole introdurre l'obbligo di rispettare il mandato, nel rispetto della volontà degli elettori. Sul rapporto con le istituzioni europee poi aggiunge: "Noi siamo prima di tutto italiani, poi europei. Bisogna innanzi tutto garantire la sovranità del Paese"