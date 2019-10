Standard & Poor's conferma il rating Italia a BBB. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il rating dell'Italia a BBB ma con outlook negativo. Lo ha annunciato nel serata di venerdì a mercati chiusi la stessa agenzia di rating. Il giudizio dell'agenzia di rating sull'economia italiana era molto atteso soprattutto dopo le numerose critiche alle manovre economiche dei governi del nostro Paese ma la decisione è stata quella di mantenere il valore a due livelli sopra il rating junk, “spazzatura”. Un decisione in parte attesa visti i precedenti giudizi degli economisti dell'agenzia di rating anche se di fatto una nuova revisione del rating era stata rinviata proprio a dopo la presentazione della manovra 2020. In questo senso infatti erano state le decisioni dei mesi scorsi come la conferma della valutazione sul merito di credito italiano nello scorso aprile e, sei mesi prima, quelle sulle prospettive sul debito in negativo.

Quello di Standard & Poor's è il primo importante giudizio sulle finanze italiane da quando il governo Conte bis ha iniziato a lavorare per questo anche molto temuta per le possibili ripercussioni a livello internazionale. "Ci aspettiamo che l’economia resti stagnante quest’anno" ha annunciato il comunicato dell'agenzia, aggiungendo: "Il nuovo Governo italiano ha passato una proposta di legge di Bilancio per il 2020 che mira a tenere il deficit giusto sopra il 2% mentre introduce misure per incentivare l’occupazione. La debole domanda esterna e interna e la bassa inflazione complicano lo sforzo del Governo di abbassare il rapporto tra debito e Pil, nonostante i tassi sui minimi storici".

L'agenzia di rating ripone fiducia nel nuovo Governo conte bis che "ha fatto progressi su vari fronti. Ha mandato alla Commissione europea una proposta di legge di Bilancio sostanzialmente in linea con le regole del Patto di Stabilità" ma, concludono da Standard & Poor's, "le sfide per l’Italia restano grandi". In precedenza, nel corso dell'anno, anche l'agenzia di rating Fitch aveva mantenuto il rating dell'Italia a BBB lasciando l’outlook negativo, ma poco dopo l'altra agenzia Moody’s aveva ridotto il rating del nostro APese a Baa3, appena un livello sopra al non investmente grade.