Reddito di cittadinanza, più di un milione e mezzo di famiglie l’hanno ricevuto nel 2021 Secondo l’Appendice statistica dell’Inps sullo reddito di cittadinanza, tra gennaio e luglio di quest’anno 1,65 milioni di nuclei familiari hanno ricevuto almeno una mensilità. L’assegno medio è da 548 euro, cifra che cresce al Sud e scende al Nord, per una spesa di 750 milioni da parte dello Stato. La metà dei percettori si concentra nel Mezzogiorno.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il reddito di cittadinanza ha aiutato quasi due milioni di famiglie nei primi sette mesi del 2021. I dati sono appena stati pubblicati nell'Appendice statistica dell'Inps sullo strumento e rivelano i numeri della misura bandiera del Movimento 5 Stelle tanto discussa negli ultimi mesi, con i detrattori che vanno da Renzi a Salvini, passando per gli imprenditori che lamentano la carenza di personale. Sono 1,37 milioni le famiglie che hanno ricevuto l'assegno quest'anno, con più di tre milioni di persone coinvolte in totale. L'importo medio è di 548 euro a famiglia, con una spesa totale per lo Stato superiore ai 750 milioni di euro. Tra gennaio e luglio sono stati in totale 1,65 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno una mensilità.

La maggior parte dei percettori del reddito di cittadinanza è solo – il 44% – mentre le famiglie numerose sono il 7,76%. Sono 610mila i nuclei di persone single a cui è stato erogato il sussidio, mentre le famiglie con almeno cinque componenti sono 106mila. Il dato è sproporzionato a causa dei criteri per richiedere il sostegno, che penalizzano le famiglie con più figli, sia per quanto riguarda il limite di reddito, sia per la scala di equivalenza.

Un'altra differenza netta emersa dai dati dell'Inps è quella territoriale, con la sproporzione netta tra Nord e Sud: ad esempio a Napoli percepiscono il reddito di cittadinanza 182mila nuclei familiari (dato di luglio), più di quanti lo ricevono tra Lombardia (107mila) e Veneto (74mila) sommati tra loro. Le famiglie nel capoluogo campano ricevono un assegno mediamente superiore a quello nazionale: 644 euro contro i 548 euro della media italiana. Al Nord il sussidio erogato è mediamente inferiore: 476 euro. Nelle Regioni settentrionali i percettori a luglio erano 302mila, per un totale di 431mila persone coinvolte. Al Centro il dato è ancora inferiore che al Nord: 215mila famiglie ricevono il sostegno al reddito. Il dato del Sud, invece, è di 858mila nuclei che percepiscono il reddito di cittadinanza, con più di due milioni di persone totali.