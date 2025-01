video suggerito

Bonifici istantanei, da oggi niente più costi extra per i pagamenti: le nuove regole Da oggi, giovedì 9 gennaio stop ai costi extra per i bonifici istantanei: costeranno come quelli ordinari. Entrano in vigore le nuove regole europee che puntano a facilitare i pagamenti digitali e a renderli più vantaggiosi.

A cura di Giulia Casula

Da oggi, giovedì 9 gennaio stop ai costi extra per i bonifici istantanei: costeranno come quelli ordinari. Sono le nuove regole disposte dall'Unione europea con l'obiettivo di facilitare i pagamenti digitali, che ora diventeranno più convenienti.

Questo perché i bonifici istantanei, cioè quelli che vengono accreditati in poco tempo e che rendono il denaro, per chi lo riceve, immediatamente disponibile sul proprio conto, ora non avranno più costi aggiuntivi.

Le eventuali spese extra, che in alcuni casi potevano arrivare a due o tre euro, vengono eliminate completamente. Il che renderà queste operazioni più agevoli per i clienti.

Le nuove regole varranno per tutte le banche dell'area Euro che saranno tenute ad applicare ai bonifici istantanei le stesse commissioni di quelli ordinari.

Si tratta di un'importante svolta per i pagamenti digitali perché fino a ieri, questa tipologia di bonifici poteva avere costi parecchio alti, che ne scoraggiavano l'utilizzo. Dall'altra parte il ricorso ai bonifici ordinari non sempre rappresentava una valida alternativa dal momento che sono condizionati da una serie di limiti.

I bonifici classici infatti, non possono essere inviati e ricevuti a qualsiasi orario del giorno. Ci sono fasce orarie in cui l'invio non è consentito o intere giornate, come i festivi, in cui la ricezione del pagamento slitta.

Quelli istantanei invece possono essere mandati 24 ore su 24 e sette giorni su sette, anche in quelli festivi. La loro ricezione è immediata e avviene nel giro di pochi secondi, in genere una decina.

La differenza nei costi di commissione tra bonifici istantanei e ordinari poteva rendere sconveniente per molti, ricorrere ai primi. Questo metodo di pagamento oggi invece diventa più vantaggioso. Equiparando i costi dei bonifici istantanei a quelli ordinari, è probabile che i clienti saranno maggiormente invogliati ad utilizzarli per le loro transazioni, anche all'interno di negozi fisici.

In alcuni casi poi, con le nuove regole, i bonifici istantanei potrebbero arrivare addirittura a essere gratis se il servizio fornito dall'istituto di credito non prevede commissioni su quelli ordinari.

Tali transizioni potranno essere effettuate in tutta l‘area Sepa (Single Euro Payments Area), cioè tutti quei territori in cui i pagamenti rispondono ai medesimi criteri. In quest'area rientra i 27 Stati membri dell'Ue (compresi i non euro) e 9 Paesi che non fanno parte dell'Unione tra cui Città del Vaticano, Regno Unito, San Marino e Svizzera.

Secondo la vicedirettrice generale della Banca d’Italia Chiara Scotti "nell’area Sepa (dell'Eurozona) il volume dei bonifici istantanei sul totale dei bonifici è passato dal 12% di giugno 2022 al 19% circa di giugno 2024; in Italia, nello stesso intervallo di tempo, è passato dal 4% al 10%". Il trend quindi è in crescita ed è probabile che alla luce delle nuove norme, nei prossimi mesi continuerà a salire.