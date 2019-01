Ennesimo dramma sul lavoro nelle scorse ore in Piemonte. Un operaio è morto tragicamente durante il suo turno nello stabilimento dolciario in cui era occupato nel Cuneese dopo essere stato improvvisamente travolto da un grosso carico di gelatine. La tragedia nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 14.30, in una fabbrica di Alba, in provincia di Cuneo. La vittima è un dipendente della società Italgelatine di Santa Vittoria d'Alba, un uomo di 53 anni residente nella vicina Canale d'Alba. L'operaio, per motivi ancora tutti da accertare, si è ritrovato improvvisamente addosso un carico di gelatine del peso di circa 6 quintali che non gli ha dato scampo.

Il cinquantatreenne è morto schiacciato sotto il peso del carico e a nulla sono valsi i successivi soccorsi da parte dei colleghi prima e dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari poi, intervenuta sul posto tempestivamente a seguito della chiamata di emergenza . Vista la gravità della situazione, era intervenuto anche l’elisoccorso del Servizio 118 ma ogni sforzo è stato vano. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri della locale stazione che ora, insieme al personale dello Spresal di Alba, (Il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro dell'asl), hanno avviato accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le eventuali colpe e negligenze per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Purtroppo si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro avvenuto nella giornata di oggi in Piemonte. Nella mattinata infatti un altro operaio è morto nell'Alessandrino