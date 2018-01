Sarà capitato a molti di aver comprato un biglietto di una lotteria e di averlo dimenticato da qualche parte per poi controllarlo con molta distrazione solo dopo l'estrazione vincente con pochissima speranza di vincere. È quello che è capitato nei giorni scorsi anche a un tassista 50enne britannico di origini italiane che vive e lavora a Gloucester, Amo Riselli, ma questa volta con un finale a sorpresa. A due giorni dall'estrazione, infatti, l'uomo si è ricordato di aver dimenticato il biglietto nel cruscotto della propria auto di lavoro e così ha controllato, scoprendo di aver vinto l'equivalente di ben 27 milioni di euro.

In realtà, come raccontano i media locali, l'uomo ci ha messo un po’ anche a capire la cifra che aveva vinto, ovvero ben 24,5 milioni di sterline. Avendo centrato solo cinque numeri su sei, infatti, Riselli credeva di aver vinto solo 250mila euro, In realtà non aveva calcolato che in molte lotterie inglesi quando il Jackpot non viene centrato per un certo numero di estrazioni, viene automaticamente assegnato al premio di categoria inferiore. A spiegargli cosa era accaduto sono stati i parenti. "Sono felicissimo, all’inizio pensavo di aver vinto 240 mila sterline, ed ero già estasiato. Figuriamoci adesso! È stato mio fratello a correggermi", ha spiegato l'uomo il cui video della telefonata, con amici e parenti assembrati nel salotto, è diventato virale.

"Quando ho visto che avevo vinto, ho guardato le prime cifre e poi, tutto eccitato, ho chiamato mio fratello Marco. È stato lui a dirmi che avevo vinto di più" ha raccontato ancora Riselli. Il premio non poteva che esser più apprezzato visto che il 50enne è vedovo (sua moglie è stata vittima di un infarto due anni fa), ha cinque figlie e una numerosissima famiglia da mantenere. Prima di scoprire di essere diventato milionario lavorava con turni massacranti anche di 70 ore a settimana che gli sono costati anche un infarto. Per questo "ora che posso permettermelo mi ritiro, non ce la facevo più. Comprerò una villa con piscina e una Ferrari e penserò solo alla mia famiglia" ha spiegato l'uomo ai media inglesi. In realtà Amo non ha dimenticare i colleghi che continueranno a fare il suo stesso lavoro e ha deciso di condividere con loro una parte della vincita.