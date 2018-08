“La legge prevede che un soggetto possa rimanere nella disponibilità della polizia giudiziaria (tale è la guardia costiera) per un termine massimo di 48 ore. Trascorso questo tempo, senza la convalida di un giudice, siamo al cospetto di un sequestro di persona. È vero o no, quanto affermo, Procuratore della Repubblica di Catania, dottor Carmelo Zuccaro? lo chiedo a lei perché, almeno questa volta, è competente a procedere. Se questa situazione fosse effettivamente dovuta ad atti formali del ministero degli Interni (mi permetto di suggerirle di approfondire con attenzione questa circostanza), si saprebbe già sin da ora chi è il mandante di questo sequestro di persona “di Stato”. Ma se nessuno procede, ci troveremo al cospetto di una grave omissione di atti di ufficio che, ledendo il principio di separazione tra i poteri dello Stato, mette l’Italia al di fuori della civiltà giuridica”. Con queste parole, affidate al proprio profilo Facebook, lo scrittore e giornalista Roberto Saviano aveva commentato la situazione della nave della Guardia Costiera Diciotti, ormeggiata a Catania ma senza l’autorizzazione a sbarcare i 177 migranti a bordo. Si tratta, come vi stiamo raccontando, di un caso molto complesso, ma che evidenzia responsabilità evidente da parte delle istituzioni italiane, che non spiegano perché non venga autorizzato lo sbarco in porto di una nave militare italiana (come ha denunciato anche l’ex parlamentare di Possibile Andrea Maestri).

La linea di Salvini, infatti, è quella di non permettere lo sbarco finché non si avrà la certezza dell’impegno dei Paesi europei di accogliere i 177 naufraghi. A tale soluzione sta lavorando il ministro Moavero ma, nel frattempo, non è chiarissimo secondo quale norma i migranti siano trattenuti a bordo, peraltro senza nessuna indicazione dell’autorità giudiziaria. Salvini ha risposto duramente a Saviano parlando di fesserie, per poi “sfottere” anche i pochi contestatori che si sono presentati al porto di Catania in segno di solidarietà con i migranti.

Immediata la contro-replica di Saviano: