È caccia all'uomo in queste ore nel Catanese, in Sicilia, dove un detenuto è riuscito rocambolescamente a fuggire e a far perdere le sue tracce durante un trasferimento organizzato da un carcere all'altro. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, un 41enne originario proprio del Catanese, avrebbe approfittato di una momentanea sosta del mezzo della polizia penitenziaria su un'area di servizio per scappare e dileguarsi. Pare che il furgone della penitenziaria si fosse fermato per fare rifiorimento di carburante quando il detenuto in qualche modo è riuscito a sfuggire al controllo degli agenti e a scappare a piedi nelle campagne circostanti.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì, intorno a mezzogiorno, lungo la Strada statale 417 di Caltagirone, tra le campagne tra Ramacca e Palagonia, nella città metropolitana di Catania. Sembra che la Polizia Penitenziaria stesse trasportando il recluso dal carcere di Messina a quello di Caltagirone quando sono avvenuti i fatti anche se al momento la dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Dopo l'allarme sul posto sono subito accorse altre forze di polizia che hanno scatenato una caccia all'uomo che ormai dura da ore. Alle ricerche infatti, oltre agli uomini della polizia penitenziaria, stanno partecipando anche i carabinieri della Compagna di Palagonia coadiuvati da un elicottero del Nucleo di Catania.

L'uomo evaso e ora ricercato è Gaetano Oglialoro, detenuto nella casa circondariale di Messina in regime di media sicurezza. Nato proprio a Palagonia, il quarantunenne era stato arrestato alla fine del 2018 per traffico di droga dopo che all'interno della sua vettura venne ritrovato mezzo chilo di cocaina, ma era inserito nella categoria dei detenuti comuni e non pericolosi quindi il suo trasferimento a Caltagirone non aveva richiesto particolari precauzioni.