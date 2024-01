Testo e significato di Ritorno sempre a te, Giordana Angi torna a Casa e lo fa ad Amici Giordana Angi ha pubblicato il video del singolo Ritorno sempre a te che presenta per la prima volta dal vivo ad Amici di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giordana Angi ha pubblicato Ritorno sempre a te, il nuovo singolo tratto dall'Ep Giordana, uscito lo scorso novembre in quattro lingue: italiano, francese, spagnolo e inglese. La cantautrice, che oggi sarà protagonista di Amici, dove presenterà la nuova canzone, è tornata nei mesi scorsi dopo un periodo in cui aveva anche pensato di lasciare la musica, come ha detto in un post sui suoi social in cui spiegò che non ne trovava più il senso: "Ero anche appena uscita da una battaglia legale snervante che mi aveva tolto tanto ma che almeno mi aveva liberata. Avevo smesso di cantare o almeno così credevo". Poi le cose sono cambiate e per Angi è ricominciata una carriera dal sapore internazionale, con le collaborazioni con Shaggy, Sting e Martin Kierszenbaum, e il ritorno ad Amici, là dove tutto era cominciato.

Il testo di Ritorno sempre a te

Vorrei fossi qui con me

La vita amore, senza te

È vuota, voglio vivere

Ti sento già

Ma non sei quaNei sogni io sto con te

Ricordi, ero teE gira, e gira il mondo

E gira, e giro la Terra

Ma torno

Perché ritorno sempre a te

E cammino verso te disegnando la via

Nel futuro c'è casa

E ci torno

Perché ritorno sempre a te

Sento pure la città parlare ad alta voce e già

Lo sai la gente mormora

Ti sento già

Ma non sei quaRicordi, ero te

E gira, e gira il mondo

E gira, e giro la Terra

Ma torno

Perché ritorno sempre a te

E cammino verso te disegnando la via

Nel futuro c'è casa

E ci torno

Perché ritorno sempre a te

Ora il tempo chiede che io resti sola senza te

Sì, ora il tempo chiede che io resti sola senza te

Ma ora il tempo chiede che io resti sola senza te

Sì, ora il tempo chiede che io resti sola senza te

E gira, e gira il mondo

E gira, e giro la Terra

Ma torno

Perché ritorno sempre a te

E cammino verso te disegnando la via

Nel futuro c'è casa

E ci torno

Perché ritorno sempre a te

Il significato di Ritorno sempre a te

Ritorno sempre a te può essere letto come il prosieguo di CASA, successo del 2019, ed è una ballad che, come dice il titolo ha a che fare con il il bisogno del ritorno, con la cantante che l'ha anche scritta descrivendo una mancanza viscerale: "L’ho scritta durante la tournée in Francia – racconta l’artista – pensando a quanto sia difficile per chi viaggia per lavoro o altri motivi stare lontano dalle persone che si amano. Ho cercato di descrivere –conclude – la mancanza, ma anche la certezza di un ritorno a casa, alle proprie radici".

Il video di Ritorno sempre a te

Il video, girato da Fabrizio Cestari, è uscito il 5 gennaio scorso e rimanda ad Alice nel Paese delle meraviglie, almeno nella forma del fantastico, con la cantante che è in una lavanderia e guardando nell'oblò scopre un mondo fantastico, moderna Alice che si ritrova in un Paese nonsense ricco di colori. Il video è disponibile anche nelle altre tre versioni del brano: francese, spagnolo e inglese con i titoli: "À côtè de moi", "Vacìa" e "Embers".