Tananai spoilera la nuova canzone, la prima dopo Tango, per lanciare il tour negli stadi Tananai ha annunciato il suo tour nei palazzetti e al contempo ha fatto un piccolo spoiler della sua nuova canzone.

A cura di Francesco Raiola

Tananai (ph credit Alessandro Treves)

Tananai ha annunciato il suo prossimo tour con un video postato sui suoi social mentre era al buio in auto e al contempo ha anche lanciato un piccolo spoiler del suo prossimo singolo. Per il cantautore è il primo singolo solista dopo il successo di Tango, una delle canzoni rivelazione dello scorso Festival di Sanremo, dove si è classificato al quinto posto, dopo l'ultimo dell'edizione precedente, quella che lo lanciò. Oggi Tananai è uno degli artisti più amati, capace di sfruttare la massimo il palco del Festival di Sanremo, e grazie anche all'uscita dell'album "Rave, Eclissi" che continua a mantenersi nella top 30 degli album più ascoltati in Italia.

Tutte le date del Tour di Tananai

Tananai, quindi, ha annunciato il prossimo tour che lo vedrà impegnato nei palasport di tutta Italia il prossimo autunno, nei mesi di novembre e dicembre. Il cantautore comincerà da inizio novembre con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2 e proseguendo poi al Forum di Milano lunedì 4, al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La nuova tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena di Bologna mercoledì 27 e alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29. L’ultima data del tour sarà a Torino, martedì 3 dicembre presso l’Inalpi Arena.

Come acquistare i biglietti del tour

Per quanto riguarda i biglietti sono disponibili online dal 22 gennaio alle ore 16 sui principali siti di vendita di biglietti e sul sito di Magellano, agenzia che organizza il tour. E già sono partite le primae richieste dei fan che sotto al post su Instagram hanno esultato o si sono lamentati a seconda che il tour toccasse o meno le loro regioni, con tanti siciliani che chiedevano date anche nell'isola. Per Tananai è il secondo tour nei palazzetti, dopo quello sold out del 2023 a cui ha aggiunto i festival estivi, mentre l'anno lo ha chiuso con l'ottavo album più veduto/ascoltato del 2023 e arrivando quinto nell speciale classifica FIMI dei singoli, sempre grazie al successo di Tango. Ecco il calendario completo del Tananai Tour 2024

Sabato 2 novembre 2024 – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

Lunedì 4 novembre 2024 – MILANO – Forum

Venerdì 8 novembre 2024 – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre 2024 – PADOVA – Kioene Arena

Martedì 12 novembre 2024 – BARI – Palaflorio

Venerdì 15 novembre 2024 – EBOLI (SA) – Palasele

Mercoledì 20 novembre 2024 – ROMA – Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre 2024 – LIVORNO – Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre 2024 – BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 29 novembre 2024 – PESARO – Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre 2024 – TORINO – Inalpi Arena