Sfera Ebbasta e le canzoni di Natale, cosa ci dice l'ultima classifica musicale dell'anno Tanto rap e tantissimo Natale sono gli ingredienti dell'ultima classifica dell'anno che vede dominare Sfera Ebbasta e Maria Carey.

A cura di Redazione Cultura

Mariah Carey e Sfera Ebbasta

È di Sfera Ebbasta l'album primo nell'ultima classifica FIMI dell'anno, a dimostrazione di come il rapper di Cinisello e il rap, in generale, siano sempre i più amati dal pubblico. E in questo periodo, ovviamente, non può mancare la musica di Natale, che si infila nella top 10 degli album e soprattutto, come è normale che sia, invadono, grazie anche alle playlist Spotify, quella dei singoli, la cui top 10 è occupata dai classici delle feste nella quasi totalità, con All I Want For Christmas di Mariah Carey che sopravanza Last Christmas dei Wham.

Con X2VR Sfera Ebbasta mette la sua firma sull'ultima classifica dell'anno, quella che conta la settimana natalizia e si riprende la testa della classifica che la settimana scorsa era stata occupata dall'ultimo album di Gemitaiz "QVC 10" che questa volta scivola al secondo posto. Il rapper di Cinisello conferma l'ottimo risultato ottenuto in questi pochi mesi, con il doppio platino ottenuto in poche settimana, senza contare che il rapper è anche il cantante più ascoltato dell'anno su Spotify, in Italia. Il podio della classifica lo chiude Michael Bublè, con l'album Christmas, ovviamente.

Il crooner canadese si mette alle spalle Merry Christmas di Mariah Carey, album trainato dal successo della sua hit natalizia più famosa che precede uno dei successi di quest'anno, ovvero "La divina commedia" di Tedua e un recente successo, ovvero Le cose cambiano di Massimo Pericolo. In questo profluvio di rap e Natale, però, arrivano un paio di album a interrompere lo strapotere: in settima posizione, infatti, c'è Relax, ultimo album di Calcutta, mentre in ottava c'è "E siamo finiti nel vortice" di Annalisa, seguito da "Autoritratto" di Renato Zero, mentre a chiudere la top 10 c'è "Il coraggio dei bambini" di Geolier.

Nella classifica FIMI dei singoli, oltre alle due capoliste All I Want For Christmas e Last Christmas, il podio è completato da Jingle Bell Rock, classico cantato da Bobby Helms. Ai piedi del podio, invece, troviamo Feliz Navidad di José Feliciano e Let it snow! Let it snow! Let it snow!" di Dean Martin, poi, ancora, Santa Tell me di Ariana Grande e Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono. Bisogna aspettare la settima posizione per uscire dal clima natalizio e trovare Moneylove di Massimo Pericolo feat Emis Killa, con la classifica chiusa da "It's beginning to look like Christmas" di Michale Bublè e "Christmas" (Baby please come home)" di Annalisa.