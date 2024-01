Perché Bugo e Lazza stanno litigando su X: “Ciuccialatte” e “Coda di paglia”, come nasce lo scontro Bugo e Lazza sono i protagonisti di uno scontro su X: il secondo aveva citato l’autore di Rho in una strofa del 2022, contenuta in Botox di Night Skinny. Qui l’intero scambio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Bugo, Lazza, Festival di Sanremo 2021/2023

Con Sanremo 2024 alle porte, sembrano scaldarsi gli animi tra due dei protagonisti di recenti edizioni del Festival: Bugo e Lazza. I due si stanno rivolgendo attacchi personali su X, e il tutto potrebbe essere partito da un brano del 2022, contenuto nel producer album Botox di Night Skinny. Si tratta di BTX Posse, in cui Lazza canta: "Quando entro, dici: "Che succede?", però, bro, non sono Bugo". Un riferimento che sembra aver riacceso la polemica, soprattutto dopo che Bugo aveva scritto su X: "E arriva l’ennesimo rapper di merda che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di culo e altre frasette da prima elementare. Minchia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merda e rideremo noi. Ciuccialatte".

Non è tardata ad arrivare la risposta su X di Lazza, in una polemica che ormai sembrava sopita da qualche tempo: "Mamma mia Bugo, che succede? (Cit) Ma poi che insulto è ciuccialatte? Mangiatela un emozione ogni tanto". Solo qualche minuto prima Bugo aveva risposto a un commento di un utente, che lo aveva definito invidioso per il successo altrui: "Di cosa? Che sono nani? Mi devono piacere perché guadagnano più di me?? Fai ridere. Vai vai segui loro visto che ti piacciano tanto che ca**o vuoi da me". Un insulto, quello del "nano" che era stato riferito anche a Morgan, un mese dopo ciò che era avvenuto sul palco di Sanremo: in quel caso Bugo aveva apostrofato la voce degli ex Bluvertigo come "un nano in monopattino".

Pochi minuti dopo in risposta a Lazza, Bugo scrive: "Ue coda di paglia mangiatela un emozione (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario smemoranda dai pensaci hai un futuro". Lo scontro tra i due viene indirizzato sui paragoni tra le due carriere musicali, con Lazza che scrive "Coda di paglia? La coda io ce l’ho ai concerti, cosa che ai tuoi non ho visto caro il mio bugo. Giuro che non mi ricordo una canzone di sto tipo", mentre Bugo risponde: "Ah ecco la mettiamo sui numeri? Tipico dei perdenti. Ma amen, bravo Lavazza tu pensa alle tue merdate che alle mie canzoni ci penso io". Quando sembrava essere finito lo scontro tra i due, con Lazza che commenta "Eh già, solo tu", i due raggiungono l'epicentro con l'ultima serie di scambi su X.

Da una parte, Lazza commenta la scelta di Bugo di attaccare lui e i rapper, quando scrive: "Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di merda? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficienza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi". Da lì a poco sarebbe arrivata anche l'ultima, per ora, risposta di Bugo, che cerca di calmare gli animi: "Vedi che hai la coda di paglia? io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi sei anche simpatico ma amen buona carriera forza Juve". L'ultima parola a Lazza, che critica l'autore originario di Rho, definendolo "paraculo": "Certo mo fai il paraculo, dopo aver detto Rapper di merda, scemi, fighetti ecc. improvvisamente ora sono simpatico. Fammi un favore va". Lazza sarà protagonista a Piazza Colombo durante il prossimo Festival di Sanremo, ospite nella serata d'apertura della Suzuki Arena.