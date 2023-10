Morta la poetessa Louise Gluck, addio al premio Nobel per la letteratura nel 2020 Nata a New York 80 anni fa, Louise Glück è considerata una delle più grandi poetesse statunitensi. La 80enne si è spenta nella sua casa di Cambridge, nel Massachusetts, al termine di una lunga battaglia contro il cancro.

È morta la poetessa Louise Glück, premio Nobel per la letteratura nel 2020. Il decesso, reso noto da un portavoce della Yale University, dove aveva insegnato, è stato confermato dal suo editore. La 80enne si è spenta nella sua casa di Cambridge, nel Massachusetts, al termine di una lunga battaglia contro il cancro. “Riposa in pace Louise Glück. La poesia di Louise Glück dà voce al nostro insistente bisogno di conoscenza e connessione in un mondo spesso inaffidabile. Il suo lavoro è immortale” ha scritto l’editore.

Nata a New York 80 anni fa, Louise Glück è considerata una delle più grandi poetesse statunitensi. Nel corso della sua vita ha pubblicato numerosi di libri di poesie, arrivando a vincere tutti i premi che un poeta americano potesse sperare. Professoressa di inglese alla Yale University e professore di poesia alla Stanford University, aveva vinto il Premio Pulitzer nel 1993 per la sua raccolta The Wild Iris, un libro di poesie che trattava temi di sofferenza, morte e rinascita.

Prima di arrivare al Nobel per la letteratura, le erano stati assegnati decine di premi tra cui il Bollingen Prize for Poetry del 2001, il Wallace Stevens Award, assegnato nel 2008, il National Book Award nel 2014 e una National Humanities Medal, assegnata nel 2015 da Barack Obama.

Louise Glück ha ricevuto il premio Nobel nel 2020, diventando la prima poetessa americana a vincere il prestigioso premio dai tempi di TS Eliot più di 70 anni prima. I giudici del Nobel hanno elogiato “la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale”. Le sue poesie, spesso brutalmente taglienti, dimostravano il suo impegno verso "il non detto, la suggestione, il silenzio eloquente e deliberato".

Gluck è stata la sedicesima donna a vincere il Nobel per la letteratura: prima di lei l'ultimo americano premiato era stato Bob Dylan. "Potrò finalmente comprarmi una casa in Vermont" aveva detto Louise Glück. Dopo il Nobel, i suoi 12 volumi di poesie sono stati acquistati dal Saggiatore in Italia dove la poetessa l'anno scorso era stata insignita anche del premio Lerici Pea.