Morso da un ragno vedova nera, il cantante James Bourne costretto a correre in ospedale Il cantante dei Busted, James Bourne è stato costretto ad andare in ospedale a causa del korso di un ragno vedova nera.

A cura di Redazione Music

Un morso di ragno ha costretto il cantante inglese James Bourne, fondatore dei Busted, a dover correre in ospedale per essere curato, come ha scritto lui stesso in un post su Instagram. Quello vissuto dal cantante è stato un grosso spavento che si è fortunatamente risolto anche se lo spavento è stato grande e lui stesso ha spiegato che all'inizio non si era ben reso conto di quanto fosse grave la situazione. Nel raccontare quello che era successo, Bourne ha anche postato sia l'immagine del ragno che quello del morso sul braccio: è la reazione cutanea che si vede è importante.

In Italia negli ultimi anni abbiamo spesso sentito parlare del ragno violino, ma il ragno vedova nera, quello che ha morto il cantante, è uno dei più velenosi tra quelli presenti in Europa. Su Instagram, Bourne ha spiegato: "Ora finalmente mi sono ripreso (tocco ferro) dal morso di un ragno vedova nera. Non sapevo quanto fosse grave la mia condizione finché non mi è stata rifiutata una flebo presso la clinica più vicino a casa perché soffrivo di ipertensione e avevo una pressione sanguigna di 190/115 mmHg. Apparentemente è una cosa piuttosto seria 😠– continua il cantante -. Sono finito in ospedale quella notte! Comunque, sono ancora qui, vivo e vegeto! Bella storia ragazzi…".

Il morso ha causato una reazione cutanea simile a quella di una puntura d'insetto, ma più grossa. Il morso del ragno vedova nera, infatti, può causare un dolore acuto che si scatena pochi minuti dopo il morso vero e proprio, e provoca un forte dolore che può anche portare a un' intorpidimento intorno alla zona del morso e nei casi più gravi può portare a dolori crampiformi e rigidità muscolare, anche grave, che compaiono nella zona dell'addome o di spalle, dorso e torace. Nei casi più gravi il morso può provocare anche, tra le altre cose, nausea, vomito, sudorazione, agitazione, ansia, cefalea, eruzione cutanea e prurito e disturbi respiratori gravi.