in foto: Studenti si preparano alla Maturità 2021 (LaPresse)

Il giorno della maturità rappresenta nella vita di ogni giovane donna e uomo un momento fondamentale di crescita ed evoluzione, un giorno di passaggio in cui ognuno sembra lasciarsi dietro parte degli anni più complicati dell’adolescenza legati alla vita scolastica. Un percorso quinquennale che culmina nella prima delle grandi prove nella vita adulta, che negli anni scrittori, autori cinematografici e cantanti hanno cercato di raccontare al meglio attraverso le loro opere. Nella cultura pop, una delle migliori rappresentazioni italiane del giorno della maturità, è stata rappresentata dal film “Notte prima degli esami oggi”, con il protagonista Luca Molinari, interpretato dall’attore Nicolas Vaporidis che esclama: “Sapete chi ha inventato l'esame di maturità? Eccolo qui. Il filosofo Giovanni Gentile. Era il 1923, e da allora intere generazioni di studenti sono state traumatizzate per sempre dal diabolico evento”.

Ecco alcune delle frasi più incoraggianti per l’esame di Maturità 2021

Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere. (Lo scrittore Oscar Wilde)

Ah, che bella cosa è saper qualcosa. (Il commediografo Molière)

Gli esami non finiscono mai. (Il drammaturgo Eduardo De Filippo)

La vita è un'attesa tra un esame e un altro. (Il regista Sergio Leone)

Maturare è scoprire l'altra faccia delle cose. (Lo scrittore Nicolás Gómez Dávila)

Maturare non vuol dire rinunciare alle nostre aspirazioni, ma accettare che il mondo non è obbligato a soddisfarle. (Lo scrittore Nicolás Gómez Dávila)

È maturo solo chi si ritiene immaturo, perché solo chi si ritiene immaturo cerca di colmare le sue lacune. (Lo scrittore Mario Canciani)

“Ancora un po’” Gemelli Diversi

Dov'è che si può litigare e poi giocare alla libertà

Gli esami iniziano da qua

Ma fuori c'è chi insegna già come si prende e non si dà, no

L'unica certezza che ora ho…

“Notte prima degli esami” Antonello Venditti

Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo, qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamme e di papà col biberon in mano

Notte di nonne alla finestra

Ma questa notte è ancora nostra

Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni, di coppe e di campioni

Another Brick in the Wall dei Pink Floyd

Non abbiamo bisogno di istruzione

non abbiamo bisogno di controllo del pensiero

Niente sarcasmo oscuro in classe

Insegnanti lasciate in pace i ragazzi.

hey insegnanti, lasciate in pace quei ragazzi!