È morto Cormac Mccarthy, l’autore di “Non è un paese per vecchi” aveva 89 anni È morto Cormac Mccarthy, scrittore americano premio Pulitzer e autore di “Non è un paese per vecchi” e “La strada”. Aveva 89 anni.

A cura di Stefania Rocco

È morto per cause naturali Cormac Mccarthy, scrittore americano premio Pulitzer e autore di “Non è un paese per vecchi”, "La trilogia della frontiera" e “La strada”. Aveva 89 anni. È stata la casa editrice Penguin Random House, citando il figlio John McCarthy, ad annunciarne la scomparsa. Erano state le trasposizioni cinematografiche di "Cavalli selvaggi", "Non è un paese per vecchi" e "The Road" a cambiare la sua vita da autore, rendendolo conosciuto in tutto il mondo e consolidando la sua situazione finanziaria.

Il premio Pulitzer per The Road

Considerato uno tra i più grandi scrittori americani dopo Ernest Hemingway o William Faulkner, Mccarthy è deceduto nella sua casa di Santa Fe. Era particolarmente apprezzato per la sua concezione nichilista dell'uomo e per lo stile cupo e angosciante. Nato nel 1933 a Providence, nel Rhode Island, da una famiglia di origini irlandesi, è cresciuto nel dimostrando fin da giovanissimo una passione per la scrittura. Cominciò a dedicarvisi seriamente solo dopo avere servito nell'Aeronautica negli anni '50. Pubblicò il suo primo libro, "The Orchard Keeper", nel 1965, ma il successo commerciale arrivò solo molti anni più tardi, nel 1993 con "Cavalli selvaggi", primo libro della Trilogia della frontiera, proseguita con "Oltre il confine "(1995) e "Città della pianura" (1999).

Fu il libro "The Road", opera post-apocalittica pubblicata nel 2006, a valergli il premio Pulitzer. Il suo ultimo libro, "Il passeggero", era stato pubblicato in Italia da Einaudi negli scorsi mesi. Sarà seguito da "Stella Maris", romanzo postumo che sarà pubblicato a settembre. Nonostante il successo mondiale, Mccarthy avrebbe sempre mantenuto un basso profilo che lo spinse a rilasciare pochissime interviste. Profondamente riservato, è stato sposato tre volte e ha avuto due figli.