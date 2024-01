Blanco ai ragazzi di provincia: “Dio non vi vuole male, usate la noia per raggiungere gli obiettivi” Blanco, a quattro anni dall’esplosione con Belladonna, Notti in bianco e Ladro di fiori, ha voluto ringraziare la sua città, Calvagese, che ha affisso uno striscione in piazza in suo onore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco, foto di Chilldays

Poco fa, sul profilo Instagram ufficiale di Blanco, il cantante ha pubblicato una foto di uno striscione appeso in piazza a Calvagese, luogo che ha dato i natali al cantante di Innamorato. Sullo striscione viene riportata la scritta "Grazie Blanco" con una foto dell'autore. Il ringraziamento della città va a uno dei più giovani autori pop della discografia italiana, in grado di vincere il Festival di Sanremo nel 2022 con Brividi, assieme a Mahmood, ma anche di pubblicare due album che hanno collezionato 7 certificazioni di platino in totale. Nella didascalia di Instagram, Blanco invita al coraggio tutti i più giovani a non demordere, a non sentirsi limitati dalla provincia e dalle sue minori possibilità.

Il post su Instagram recita: "A tutti ragazzi/e che si sentono limitati perché vivono in provincia in paesi di 1000/2000 anime non disperatevi Dio non vi vuole male anzi siete fortunati. Fate della noia una strada per raggiungere i vostri obbiettivi, create sentitevi a fine giornata soddisfatti. È tutto più difficile non ve lo nego ma quando arriverete a toccare con mano il vostro obbiettivo godrete il doppio, come dei pazzi. Il silenzio vi parla se lo sapete ascoltare". Il messaggio motivazionale di Blanco appare una perfetta descrizione dei suoi primi 12 mesi nell'industria discografica, soprattutto dopo la pubblicazione dei tre singoli Belladonna, Notti in bianco e Ladro di fiori. La combinazione di questi tre brani, legata anche all'immaginario ruvido e passionale di Blanco, gli hanno permesso dopo pochi mesi di collaborare in La canzone nostra di Mace, in collaborazione con Salmo.

Andando a riguardare i numeri ormai raccolti dalle sue prime sperimentazioni (le primissime erano state pubblicate su Soundcloud), Blanco sembra aver scelto la strada migliore con cui presentarsi: un ragazzo di provincia senza alcun bavaglio, alla ricerca della propria natura. Sono oltre 230 i milioni di stream per Belladonna, Notti in bianco e Ladro di fiori, ascolti che son partiti da Calvagese e che hanno raggiunto poi, due anni più tardi, il palco del Festival di Sanremo. E quattro anni dopo, Blanco ha un messaggio per la sua città: "Camminate nel buio la notte, fate l’amore nei boschi e tenete la semplicità un po’ contadina quella bella. Grazie e viva Calvagese. E a tutti i vecchi col bianchino alle 9 di mattina".