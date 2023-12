Auguri di Buon Santo Stefano 2023, le migliori frasi di buon onomastico e buone feste Il 26 dicembre si festeggia Santo Stefano e per celebrarlo, abbiamo selezionato le migliori frasi di auguri, da inviare non solo ad amici e parenti ma anche per augurare buon onomastico a chi si chiama Stefano o Stefania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, 26 dicembre, si festeggia Santo Stefano 2023, e per celebrarlo nel migliore dei modi, abbiamo selezionato le migliori frasi di auguri, da inviare non solo ad amici e parenti il 26 dicembre ma anche a chi festeggia il proprio l'onomastico. La figura di Santo Stefano non viene ricordata solo come il primo martire cristiano, quando aiutò gli Apostoli nella diffusione dei Vangeli dopo la morte di Cristo. Il suo nome viene ricordato anche in merito alla parabola che gli ha permesso di guadagnare la santità, quando, arrestato nel giorno di Pentecoste, accusato di blasfemia, chiese a Dio di perdonare i suoi assassini che lo lapideranno nel 33 d.C.

Buongiorno e Buon Santo Stefano 2023, frasi per gli auguri del 26 dicembre

Tanti auguri per questo Santo Stefano di serenità e relax. Mi auguro che tu e la tua famiglia passiate una piacevole giornata in attesa di concludere l’anno nel migliore dei modi.

Il 26 dicembre in tantissimi festeggiano tra banchetti e brindisi. Il mio augurio è che sia sempre il vostro cuore a fare festa, ispirato dall’amore di Dio per le persone che abbiamo intorno e per il mondo intero.

Sarebbe stato meraviglioso poter trascorrere insieme questa giornata, ma essendo lontani spero che ti arrivi almeno il mio pensiero e un grandissimo abbraccio. Buon Santo Stefano da chi ti vuole tanto bene.

I più affettuosi auguri a te che sei una persona tanto speciale e unica! Buon Santo Stefano con la promessa di rivederci al più presto nell’anno nuovo alle porte.

Stefano fu il primo martire cristiano, una persona che diede la sua vita per un ideale. Celebrandolo oggi, teniamo alti il suo operato e il suo valore. Tanti auguri di buone feste.

Celebriamo oggi la Festa di santo Stefano. Il ricordo del primo martire segue immediatamente la solennità del Natale. Ieri abbiamo contemplato l’amore misericordioso di Dio, che si è fatto carne per noi; oggi vediamo la risposta coerente del discepolo di Gesù, che dà la vita. Ieri è nato in terra il Salvatore; oggi nasce al cielo il suo testimone fedele. (Papa Francesco)

Santo Stefano fu il primo martire. Uomo pieno di grazia, operò parlò e morì animato dallo Spirito Santo, testimoniando l’amore di Cristo fino all’estremo sacrificio. (Papa Benedetto XVI)

Santo Stefano il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore. (Stephen Littleword)

Buon Santo Stefano e Stefania 2023, le frasi più belle per l'onomastico

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Il tuo nome significa "incoronato". Spero tanto che tu possa diventare re della tua vita! Buon onomastico Stefano.

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

Oggi che è il 26 dicembre nel mondo ci sono milioni di persone che festeggiano l’onomastico, ma tu di certo sei la più speciale! Auguri Stefano

Caro Stefano, il verde è il tuo colore… il colore della speranza che spero ti accompagnerà per sempre! Tanti auguri per Santo Stefano!