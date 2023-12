Auguri di buon anno 2024, le frasi più belle e originali da inviare a Capodanno Ecco alcune frasi d’autore, divertenti, di auguri da inviare a Capodanno per augurare buon 2024 da Gianni Rodari a JOvanotti, passando per T.S. Eliot. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lam Yik Fei/Getty Images

Capodanno è il momento dell'anno in cui si tirano le somme di quello che è successo nei 12 mesi precedenti e soprattutto è il momento per fare l'elenco dei buoni propositi per l'anno che sarà. Per molti succederà anche nella notte tra il 31 dicembre 2023 e l'1 gennaio 2024 e per celebrarlo abbiamo deciso di proporvi alcune tra le frasi più iconiche sul tema, frasi originali, formali, citazioni d'autore, ma anche messaggi divertenti e spiritosi che possono aiutarvi a fare gli auguri in maniera più fantasiosa. Abbiamo scelto le frasi migliori d'auguri da inviare a Capodanno 2024, anche più formali o religiose per celebrare l'arrivo dell'anno nuovo, da Jovanotti a TS Eliot, passando per i Peanuts e Gianni Rodari)

Le frasi più belle e le citazioni d'autore da inviare per gli auguri di buon anno 2024

Mark Kolbe/Getty Images

"Buon anno fratello e non fare cazzate le pene van via così come son nate ti auguro amore quintali d'amore, palazzi, quartieri, paesi d'amore, pianeti d'amore, universi d'amore" (Buon anno, Jovanotti).

"Manca un'ora all'anno nuovo. Le voci della televisione, gli scoppi dei petardi, le grida dei vicini. Si uccide l'anno vecchio. Ma io non credo che un anno possa essere ucciso. La borsa dell'acqua calda sullo sterno, che mi duole per la bronchite. Non andrò in nessuna festa. Mi è impossibile divertirmi. Sono offeso da come va il mondo – dalla volgarità delle masse. In Italia: Canzonissima, Sanremo, campionato di calcio, la macchina nuova, nient'altro" (Ennio Flaiano, Diario degli errori).

Perciò le parole dell'anno scorso appartengono solo all'anno scorso e il futuro ci chiede un'altra voce (T.S. Eliot, Quattro quartetti).

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno (C.S. Lewis)

"E ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono mai state" (Rainer Maria Rilke)

"Guarda, non chiedo molto, solamente la tua mano, tenerla come una piccola rana che così dorme contenta. Io ho bisogno di questa porta che aprivi perché vi entrassi, nel tuo mondo, questo pezzetto di zucchero verde, di tonda allegria. Non mi presti la mano questa notte di fine d’anno, di civette rauche?" (Julio Cortázar, poesia)

"L’anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità" (L'anno che verrà, Lucio Dalla).

Ogni nuovo inizio proviene dalla fine di un altro inizio (Seneca).

Ancora un anno è bruciato, senza un lamento, senza un grido levato a vincere d’improvviso un giorno (Salvatore Quasimodo)

Frasi divertenti per augurare buon anno in modo originale a Capodanno

"Linus: Beh, come va il tuo anno? Lucy: Non è più il mio anno… L'ho riportato indietro… I mesi e le settimane andavano benissimo, ma aveva dentro un mucchio di giorni brutti… Sono stati molto gentili nel riprenderselo… Hanno detto che succede in continuazione" (Charles M. Schulz, da “Peanuts”)

"Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste per Natale. Vorrei che mi bastasse una casa, un tramonto una vacanza, un'esperienza anche banale, sai, non riesco ad essere normale" (Skiantos)

"Proposito per il nuovo anno? Uscirne vivi" (Charlie Brown).

Tutti prendono i propositi sbagliati per il nuovo anno. Tutto ciò che fanno è promettere di porre fine alle cattive abitudini e di avviare buone abitudini. | Cosa c'è che non va?

"Tutti fanno i propositi sbagliati per il nuovo anno, tutto ciò che fanno è promettere di porre fine alle cattive abitudini e di avviarne di buone (…). Mi dispiace, il mio proposito per il nuovo anno è di non cambiare neanche un po'" (Calvin and Hobbes)

"Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino: l’anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà? Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un carnevale e un ferragosto, e il giorno dopo il lunedì sarà sempre un martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell’anno nuovo: per il resto anche quest’anno sarà come gli uomini lo faranno" (Gianni Rodari)

"Non può essere già un nuovo anno, io non ho ancora finito l'anno scorso" (Lucy van Pelt)