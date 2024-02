Adele si prende una pausa: “Sono ancora malata, la mia voce è messa a dura prova” Adele ha annunciato che a cuasa di un problema alla voce è stata costretta a rinviare ancora una volta i suoi prossimi concerti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Adele è costretta a rinviare ancora alcuni concerti della sua residency a LasVegas, dove da gennaio tiene costantemente concerti ogni weekend e si chiama, non a caso, Weekends with Adele. La cantante inglese, infatti, ha avuto alcuni problemi di voce che non è riuscita a curare come si deve e ancora una volta è stata costretta a rinviare alcune date. Adele ha spiegato su Instagram che si è ammalata già durante l'ultima tappa ma pensava di riuscire a riprendersi prima che i cocnerti successivi ricominciassero e invece non c'è stato niente da fare: "Purtroppo devo prendermi una pausa e mettere in pausa la mia residency a Las Vegas".

Adele spiega, quindi che non stava bene già da qualche giorno: "Ero malata alla fine dell'ultima tappa e durante tutta la pausa – continua la nota postata sui suoi social -. Non avevo ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero e ora sono di nuovo malata, e sfortunatamente tutto questo ha messo a dura prova la mia voce. E così, su ordine dei medici, non ho altra scelta che riposarmi completamente. I restanti 5 fine settimana di questa tappa verranno rinviati a data da destinarsi. Stiamo già elaborando i dettagli e ti verranno inviate le informazioni al più presto".

Adele avrebbe dovuto cominciare questa serie di concerti nei weekend a partire da gennaio 2022 ma il giorno prima dell'inizio la cantante annunciò che sarebbe stato rinviato a causa di un problema di Covid del suo staff e così i concerti cominciarono il novembre successivo andando avanti per un ano, quando i concerti furono alungati, riprendendo a gennaio 2024 fino al prossimo 15 giugno. "questi spettacoli hanno cambiato la mia vita. Avevo un disperato bisogno di innamorarmi di nuovo di esibirmi dal vivo, e l'ho fatto. Avevo bisogno di riconnettermi con le mie canzoni e ricordare cosa significano per me, e l'ho fatto!" ha spiegato la cantante quando ha annunciato il prolungamento della residency.

E aggiunse anche: "Essere di nuovo sul palco nell’ultimo anno così vicino e personale con il pubblico dopo tutti questi anni è stata un’esperienza rigenerante davvero straordinaria che non dimenticherò mai. Tutte le interazioni esilaranti, piene di sentimento, selvagge e strazianti che abbiamo avuto sono conservate nella mia mente per tutta la vita. Gli sguardi sui vostri volti, vedervi ridere e piangere insieme cantare a squarciagola e accumulare sacchetti di coriandoli"