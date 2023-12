A Shakira dedicata una statua di 6 metri nella sua città natale: all’inaugurazione anche i genitori Nella sua città natale Barranquilla è stata innalzata una statua di 6,20 metri dedicata a Shakira. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È terminata la costruzione della statua in bronzo alta 6,20 metri dedicata a Shakira e costruita nella sua città natale, Barranquilla, in Coloìmbia, dove è stata inaugurata alla presenza dei genitori della cantante che ha scritto la Storia della musica latina di questi ultimi anni. La statua è stata costruita dallo scultore Yino Márquez e da una coppia di suoi studenti della scuola di arti visive che hanno lavorato negli ultimi mesi per completarla e ci sono riusciti a ridosso di questo Natale, ma soprattutto il giorno del compleanno della madre di Shakira, riuscendo a inaugurarla davanti alla comunità, al Sindaco della città e soprattutto davanti ai genitori della cantante che hanno osservato, seduti, il disvelamento della statua e poi si sono fatti fotografare ai suoi piedi.

La cantante ha voluto commentare sui propri social questo omaggio, postando foto e video dell'opera e scrivendo una didascalia per ogni foto postata. La prima, che vede i genitori ai piedi della statua, recita: "Mi rende felice condividerla con i miei genitori e soprattutto con mia madre nel giorno del suo compleanno", un altro punto descrive la foto: "I miei genitori, il sindaco e io là dietro a guardare!⁠", poi il post dedicato alla dedica che le è stata fatta: "Oh, e questa dedica. Questo è troppo per il mio cuoricino". Come didascalia al video dell'inaugurazione, invece, ha scritto: "Sono molto emozionata per questo omaggio alle donne colombiane e alle Barranquilleras dentro e fuori la mia terra!".

I genitori di Shakira sotto la statua dedicata alla figlia

Anche il Sindaco della città ha voluto rendere omaggio alla cantante e su Instagram ha scritto: "La gente di Barranquilla si arrende ai "piedi nudi" di @shakira. Alla presenza dei genitori dell'artista, abbiamo svelato una scultura monumentale di @yinoescultor, che cattura l'essenza di una ‘Lupa' che ha conquistato il mondo con i suoi fianchi, i suoi riccioli al vento e i suoi piedi nudi. Che ‘fortuna' essere la città natale della più grande artista dell'America Latina! (…). Un cuore che compone, fianchi che non mentono, un talento senza eguali, una voce che muove masse e piedi nudi che marciano per il bene dell'infanzia e dell'umanità. Possa tu continuare a essere fonte d'ispirazione per le donne e le ragazze dei Caraibi, @shakira". Questa di Shakira è la seconda statua costruita nella sua città natale, nel 2006 ne fu costruita un'altra nella zona Sud della città, creata dall'artista tedesco Dieter Patt e alta 5 metri.

