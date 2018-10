Strage in Crimea, dove un ordigno non identificato è stato fatto esplodere all'istituto politecnico di Kerch. Lo rende noto il Centro regionale di Medicina delle catastrofi del paese. Stando a quanto riferito da fonti ufficiali, riportate dall'agenzia di stampa Tass, sarebbero al momento almeno 13 i morti accertati, molti dei quali minorenni, e più di 50 i feriti. Lo scoppio sarebbe avvenuto nella mensa del college. Fonti del Cremlino fanno sapere, tramite il portavoce Dmitry Peskov, che non è da scartare l'ipotesi di un attacco terroristico, precisando anche che Vladimi Putin è stato informato dell'accaduto e manda le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Il comitato investigativo ha aperto, pertanto, un'indagine per "atto terroristico".

Le informazioni a disposizione sono ancora molto confuse. Secondo altri testimoni, un uomo avrebbe cominciato a sparare all'interno della scuola poco prima dell'esplosione della bomba, che "conteneva elementi metallici", ma ancora mancano conferme. In particolare, uno studente, Semion Gavrilov, ha raccontato che al politecnico "un viso familiare ha iniziato a sparare agli altri studenti, sembra sia uno dei nostri compagni. Molti ragazzi morti hanno perso le braccia e le gambe". Lo riporta il sito Meduza. "Ci sono una ventina di persone già ricoverate e in attesa di essere sottoposte a interventi chirurgici, mentre altri cinquanta sarebbero in arrivo", fanno sapere fonti dell'ospedale locale alla stampa. Alcune foto e video condivisi sui social network mostrano le finestre del piano terra dell'edificio a due piani spazzate via e numerosi detriti sul pavimento esterno.