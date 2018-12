Com'è possibile che un auto privata possa danneggiare una delle opere architettoniche più importanti della Firenze medicea e dell'Italia intera? Possibile, perché è successo stanotte, quando un'auto pirata ha colpito un basamento del Corridoio Vasariano provocando un incidente con conseguente danneggiamento dell'opera. Ma che cos'è il Corridoio Vasariano e perché è così importante?

Il Corridoio progettato dal Vasari è uno degli itinerari più noti ai viaggiatori di mezzo mondo, si tratta di un percorso sopraelevato che a Firenze collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti passando per gli Uffizi e sopra il Ponte Vecchio. Fu realizzato in pochissimo tempo, meno di cinque mesi, per volere del duca Cosimo I de' Medici nel 1565. All'epoca il Vasari aveva già realizzato la Galleria degli Uffizi. L'opera fu commissionata in occasione del matrimonio tra il figlio del granduca, Francesco, e Giovanna d'Austria.

Perché il Vasari si inventò l'idea di un corridoio sopraelevato? L'idea del percorso era nata per dare la possibilità ai granduchi di spostarsi senza pericoli dalla loro residenza al palazzo del governo, visto l'appoggio ancora incerto della popolazione verso il nuovo Duca e il nuovo sistema di governo che aveva abolito l'antica Repubblica fiorentina, sebbene gli organi repubblicani fossero ormai solo simbolici da quasi un secolo.

Il mercato delle carni si svolgeva su Ponte Vecchio, ma subì un trasloco per evitare il paesaggio della carne e degli odori al granduca, in suo luogo furono messe le botteghe degli orafi che ancora oggi occupano il ponte. Stanotte un'auto, non ancora identificata, ha gravemente danneggiato il basamento della galleria sospesa che unisce gli Uffizi con Palazzo Pitti, superando Ponte Vecchio, ideata nel XVI secolo dall'architetto Giorgio Vasari.